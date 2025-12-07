一圖掌握一週天氣》東北季風一波波 基北宜花斷續雨 週日挑戰冷氣團等級

本週將有2波東北季風報到，北台灣將在一週內體驗「春夏秋冬」的劇烈變化，周末將有較強的東北季風南下，全臺將有感降溫，中部以北低溫預估下探15至16度，至於這波強度是否能達到冷氣團等級，仍待持續觀察，提醒民眾務必隨時調整穿著，注意別著涼。

首波東北季風 基北宜花連日有雨

從8日（週一）開始，先有一波東北季風率先增強，北部及東北部地區天氣明顯轉涼。

尤其針對基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區，降雨機率持續偏高，氣象署提醒，8日至9日（週二）這兩天，迎風面有局部大雨發生的機率。

廣告 廣告

在這波影響下，桃園以北及宜蘭一整天都將維持偏涼的態勢，白天高溫僅約21至23度。至於其他地區，雖然天氣多為多雲到晴，但早晚也會感受到涼意。

中場休息：中南陷「溫差陷阱」

10日（週三）東北季風減弱，各地白天氣溫將會回升，高溫預計落在24至28度，感受上較為舒適，不過清晨與夜晚的涼意仍相當明顯，尤其中南部要留意日夜溫差大。

水氣方面，這段時間會減少，各地大多為多雲到晴，只有基隆北海岸、雙北山區、東半部地區及恆春半島仍有零星短暫雨。

週末急凍！週日低溫殺破15度

13日（週六）開始，東北季風將會再次增強，北部及東北部地區天氣又會轉涼，14日將明顯轉涼。

氣象署目前預測資料顯示，14日中部以北及宜蘭地區的低溫將會降至15至16度，氣象署指出，此波強勁季風帶來較明顯的涼冷空氣，並且有機會挑戰冷氣團等級，是否能達標仍須持續觀察最新的天氣預報。