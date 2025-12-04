圖文看板吸睛 校園轉角遇見靜思語

馬來西亞慈濟吉蘭丹支會，志工們持續進行一項「靜思語滿校園」的行動。志工會帶著靜思語看板，邀請老師與學生一起布置，在走廊上貼上靜思好話。

延續2024年水災因緣，慈濟吉蘭丹支會，曾捐贈一艘救災船給「森邦岸小學」。再度回訪、捐贈救生衣，也來分享靜思語。

森邦岸小學副校長 阿茲曼：「慈濟已經捐贈一艘救災船給我們學校，感恩上蒼 ，還有一個非常吸引我的活動，就是這個靜思語。」

慈濟志工 洪榮徽：「是從2024年水災時候，因為我們大家互相扶持，和學校建立了溫馨情誼，所以今天才能有機會回來，走入校園，分享上人的靜思語。」

走在校園，轉角就能看到靜思語、抬頭就能說一句好話，滋養出人文環境。

森邦岸小學教師 莫哈末賀曼：「非常的激勵，對學生很有幫助，能提高學生說話的禮儀，也讓我們可以從負面中改變，我的意思是，不是說看板的意思很負面，而是靜思語促進我們思考，讓我們遠離不健康的文化。」

吉蘭丹慈濟志工的心願與行動，是「靜思語滿校園」，路途有近有遠，帶著精心設計的靜思語看板，中英雙語加上繪圖，陪伴學生親手布置。

育正華小教師 梁儷燕：「今天非常感恩慈濟團隊來到育正華小，為同學們舉辦這個靜思語的活動，相信我們的同學們，都可以得到很多的、很大的益處，我自己本身也感受到同學們的喜悅。」

靜思語教學，從一年級到六年級，每個年級設定不同主題，能夠琅琅上口的好話，為孝順與行善扎根、也延伸到愛護地球萬物。

育正華小校長 王玉芬：「現在我們的社會，也是真的是生病了，需要這種靜思語，來感化所有的人，這個靜思語，無形中可以帶給我們，非常好的一個正能量，讓我們能夠持續地走下去。」

育正華小學生 李詩婷：「我最喜歡的靜思語是，感恩他人 就是美化自己，(妳知道是什麼意思嗎) 知道，如果我們心存感恩，我們的靈魂也會變得美麗。」

每一次的互動，都是播下善的種子，慈濟志工如清流，愛灑丹州校園，陪伴孩子們養成讓世界更好的力量。

