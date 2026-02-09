圖方便反更危險？消防員示警行動電源「1設計」：形同在牆上掛定時炸彈

消防粉專「消防神主牌」近日發文示警，「自帶插頭、一顆搞定」的行動電源，看似方便，卻暗藏風險。（翻攝自pexels）

行動電源是現代人日常必備物品之一，其中「自帶插頭、一顆搞定」的款式，可直接插在牆上充電，看似方便，卻暗藏風險。消防粉專「消防神主牌」近日發文示警，指出此類設計在消防員眼中，猶如把高能量炸彈直接掛在牆壁上燒。

起火原因？ 插頭長期受力引發過熱或短路

消防粉專「消防神主牌」在臉抒發文說明，這類行動電源將插頭直接連接在沉重的鋰電池本體上，插入插座後，所有重量都集中在兩片薄薄的金屬插腳，插頭與沉重的行動電源本體，形成一個「槓桿」，隨著地心引力一分一秒的下拉，導致插頭內部焊點與金屬接觸面承受極大的扭力。時間一久，可能出現金屬疲勞、接觸不良，甚至產生電弧，引發過熱或短路，造成插座燒毀。

變壓器和鋰電池貼一起 火勢一發不可收拾

此外，「消防神主牌」也提醒，這類二合一設計將「發熱的變壓器」與「易燃的鋰電池」緊緊綁在一起，還關在散熱不良的塑膠殼裡。相較於傳統的充電方式，中間隔著電線這個「防火巷」，一旦插頭因為槓桿作用短路起火，後面緊貼著的鋰電池馬上就會加入燃燒，所以這類火警通常都很猛烈。

「消防神主牌」呼籲，為了安全，還是回歸傳統充電方式，讓變壓器插在牆上、行動電源放置於桌面充電，避免將高熱源與高能量電池集中在同一位置，以確保居家與用電安全。

