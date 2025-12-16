圖書館事業貢獻獎 張善政獲地方首長獎

（中央社記者許秩維台北16日電）桃園市長張善政上任後投入逾新台幣10億元經費，新建及整修8所圖書館，並編列8000萬元購書經費、打造無圍牆圖書館，致力提升市民閱讀力，獲得圖書館事業貢獻獎地方首長獎。

教育部今天舉行第3屆教育部圖書館事業貢獻獎頒獎典禮，包括地方首長獎、標竿圖書館獎、傑出圖書館主管獎、傑出圖書館館員獎、特別貢獻獎等，共表揚16名得獎者。

地方首長獎由張善政獲選，張善政上任後投入超過10億元經費，新建及整修8所圖書館，並編列8000萬元購書經費，充實館藏至逾555萬冊；桃園市更完成全市圖書館館藏RFID系統建置等數位服務，首創整合AI和機器人服務的青埔智慧科技圖書館；同時投入大規模資源，升級閱讀空間，打造無圍牆圖書館。

廣告 廣告

代表張善政領獎的桃園市教育局長劉仲成表示，桃園是轉型中的城市，面臨許多挑戰，閱讀是最好的精神食糧，張善政上任後，將圖書館由文化局改隸於教育局，也讓圖書館和學校更緊密連結，希望閱讀能無遠弗屆，讓圖書館「類博物館化」，並成為大家最好的書房。

特別貢獻獎由玉山文教基金會、中原大學講座教授陳昭珍、佛光大學榮譽教授曾淑賢獲獎。

玉山基金會持續推動玉山黃金種子計畫，截至今年11月，已在全台18個縣市和澎湖打造198所玉山圖書館，並累計購入近48萬冊新書，同時承擔圖書館維護費用和電費等支持，受益學童累計超過17萬人，有效提升偏鄉學童閱讀力。

長年深耕閱讀教育的陳昭珍，推動國中小圖書教師制度，現已逾500校參與，她也建立系統化培訓機制，培訓圖書教師具備圖書館經營、規劃閱讀活動等知能；同時參與多項公共圖書館的制度改革與數位創新計畫，如自動化與網路系統等、數位加值服務等，對圖書館發展貢獻良多。

曾任國家圖書館館長的曾淑賢，曾參與全國圖書館發展政策的研訂，並推動圖書館轉型與創新服務，例如建置智慧圖書館、推動線上影音、電子書借閱等服務；另外還創建台灣閱讀節，將專屬台灣的閱讀品牌推向國際；並致力於保存國家重要文獻與數位化，拓展漢學和台灣研究的全球影響力。（編輯：管中維）1141216