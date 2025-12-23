圖書館共構五星酒店成亞灣新地標 承億以文化力重塑高雄城市生活

高雄亞洲新灣區近年快速成形，隨著科技產業與國際品牌相繼進駐，城市樣貌不斷翻新。在這波發展浪潮中，由本土承億集團打造的「承億酒店 TAi Urban Resort」，以全亞洲唯一與大型公共圖書館共構的五星級酒店定位，走出一條以文化為核心的城市旅宿新路徑，成為亞灣區最具指標性的公共與民間共創案例。

↑圖說：承億酒店大廳公共空間透過挑高書牆與大面落地窗，引入南國光影，使公共文化設施不再是單一功能場域，而成為市民與旅客皆可共享的生活空間（圖片來源：承億酒店提供）

廣告 廣告

承億酒店為承億集團攜手台灣人壽及高雄市政府合作的 BOT 案，自 2022 年開幕以來，即跳脫傳統商業導向的開發思維，從城市長期發展與公共價值出發，重新定義公共建設與旅宿空間的關係。飯店以「亞洲新灣區的文化客廳」為概念，透過與公共圖書館的共構設計，將閱讀、旅宿與城市日常自然融合，讓公共設施不再只是單一功能場域，而是市民與旅客共享的生活空間。

飯店大廳以挑高書牆與大片落地窗引入南國光影，營造開放且具人文溫度的公共場域，成功提升公共設施使用率與城市參與感，也放大公共投資的社會效益。全館規劃 208 間景觀客房、13 間主題餐廳與高空酒吧，並設有全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池、承風書店、頂級 SPA 與可容納 500 人的宴會空間，在專業團隊經營下，兼顧公共性、營運力與城市影響力。

↑圖說：承億酒店擁有全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池（圖片來源：承億酒店提供）

除硬體建設外，承億酒店更持續思考飯店在城市中的角色定位，將自身視為文化交流的節點。近年來，承億進一步把文化能量延伸至高雄港旅運中心，定位為「藝術國門」，與飯店本體串聯出橫跨亞洲新灣區的重要文化軸線，形塑「兩點一線」的城市文化布局。

透過此一策略，承億酒店陸續策辦亞洲插畫藝術博覽會、承億亞灣藝術節與 ArtIN 國際藝術博覽會，讓客房、公共空間與城市場域成為展演舞台，每場活動皆吸引上千人次參與，不僅帶動實質觀光人流，也讓公共建設的文化價值融入市民日常。

承億酒店亦積極引進國際文化能量。2025 年配合政府藝文政策，深度參與 FOCASA 藝術節，策劃跨樓層快閃演出，將國際馬戲藝術帶入飯店垂直空間，創造高度話題；2023 年日本京都橘高校吹奏樂部來台巡演期間，也指名入住承億酒店並進行快閃演出，單場即吸引上千名民眾到場，展現高雄作為國際文化交流城市的接待能量。

↑圖說：日本京都橘高校吹奏樂部（橘色惡魔）來台巡演期間亦指名入住承億酒店，並與飯店共同策劃快閃演出，單場即吸引上千名民眾到場參與。（圖片來源：承億酒店提供）

在亞灣區國際品牌雲集的競逐環境中，承億酒店選擇以本土品牌的細膩與彈性，深耕城市脈絡，將文化轉化為可被感受、可被參與的生活體驗。承億集團強調，文化並非被展示的標籤，而是公共建設與城市生活之間，長期累積而成的信任關係。

未來，承億酒店將持續扮演「亞洲新灣區文化客廳」的關鍵角色，透過穩健經營與高品質策劃，示範 BOT 案如何在政府、城市與民間之間形成可長期運作的價值共創模式，讓世界在高雄，看見台灣本土品牌所累積的文化厚度與城市高度。

更多品觀點報導

高雄銀行再獲聯徵中心金質獎 信用資訊治理表現再受肯定

苓雅清潔隊公辦都更啟動 55億元打造結合公共服務、商業與綠意住宅新地標

