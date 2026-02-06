圖書館新建工程土方堆置 宜蘭縣府：就地平衡並綠美化

新的宜蘭縣立圖書館外觀鷹架已經拆除，文化局力拚12月開館，不過新館旁原本是大草皮的區域，目前還是堆置許多施工時遺留下來的土方，引發附近民眾疑慮。

宜蘭縣民阮小姐回應記者，「未來沒有移走會覺得不好，就是不好看啊。」

宜蘭縣民張先生表示，「但其實光這樣看過去，那個建築物其實就擋了大半了。」

民眾憂心，這些土方如果不處理會破壞當地景觀，也不利大草皮後續利用，讓市區失去唯一綠地。有文史工作者呼籲，公部門應妥善處理土方，因為大草皮是附近居民重要的休憩和辦活動場所。

文史工作者林正芳認為，「這一次如果有這麼多土方，我們是很期待文化局能夠好好規劃，把它好好整理，讓那裡更有園林風貌。」

圖書館新建工程由縣府建設處代辦，建設處表示，這些土方原則上會就地平衡並做好綠美化，多出來的則會依法外運。

宜蘭縣政府建設處長邱程瑋說明，「現場有一些暫時堆置的土方，我們整個圖書館工程，原則是以目前現地的土方就地平衡的方式。」

至於針對土方之亂，許多縣市因無能量去化，近期有不少土方湧入宜蘭，坊間傳出處理費水漲船高。縣政府已盤點縣內22處可收容土方場所，預計收容量約百萬立方米，也要求各收容場必須控管，預留3成給縣內土方使用，同時加強稽查以免出現亂象。

