圖書館有毒蛇 婦被咬送醫

龍井圖書館有眼鏡蛇咬傷人，農業局出動人員在館內捕獲一條長三十公分的眼鏡蛇。

（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

一名四十一歲婦人十六日中午在台中市龍井圖書館一樓書報閱覽區看書後，走出大門時突感右腳背一陣痛，發現竟遭眼鏡蛇咬傷；消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並將婦人送往台中榮總救治，目前生命徵象穩定，仍觀察中。現場捕獲一條三十公分眼鏡蛇。

消防局中午十二時三十六分獲報，指龍井圖書館有民眾遭蛇咬傷，立刻派遣相關人員前往救護。婦人說，她準備離開圖書館正要走出大門，右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。

有民眾目睹，將過程分享到網路。他提到，圖書館驚魂記，來還書遇上眼鏡蛇，孩子前腳剛進館，下秒出館女子就被咬，他還沒進館就全程目睹。