圖書館有蛇！女邁出門右腳突感痛 遭30公分眼鏡蛇咬

台中龍井圖書館，今(16)日發生眼鏡蛇咬人事件，一名41歲女子，準備離開圖書館時，在大門口右腳突然遭一條30公分的眼鏡蛇猛咬，台中消防局獲報會同農業局前往，順利抓到眼鏡蛇，並將女子送醫，施打蛇毒血清，還好女子生命徵象穩定，由於龍井圖書館，靠近山區周圍全是綠地，時常會有蛇出沒，館方也說會灑石灰預防蛇類再進入。

棕色帶有一點花紋，一隻長達30公分的眼鏡蛇，就蜷縮在圖書館的牆角，所有人趕快把周遭椅子拉開，因為這隻蛇才剛咬傷一名41歲女子，救護車到場，女子躺在擔架上，右腳上被蛇咬的傷口，用紗布包裹住，還好當下意識清楚，趕快送醫治療。

事發就在台中龍井圖書館，被咬的女子當時正要從圖書館離開，一走出館內，就遭到眼鏡蛇攻擊，不少人看到眼鏡蛇都嚇壞，隨後農業局的人到場，出動捉蛇器具，將蛇放進去塑膠桶中。

民眾說：「咬到真的是很可怕的事情，是可以想像，因為畢竟我們這邊還是很多山、坡地。」只是館內怎麼會出現眼鏡蛇，原來龍井圖書館，靠近山區，周圍全是綠地，時常會有蛇等出沒，當地民眾見怪不怪，圖書館說後續加強巡檢，要來防止再有蛇偷偷闖入。

龍井圖書館主任陳秋華說：「立即加強館內外巡檢確認無其他蛇類逗留，我們也會在館周圍灑上石灰預防蛇類進入。」遭蛇吻的女子，送醫注射蛇毒血清，還好沒有生命危險，這條30公分的眼鏡蛇，也被農業局帶回去，後續將提供相關單位做學術研究，或是將眼鏡蛇回歸大自然。

