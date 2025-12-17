圖書館界奧斯卡 沙鹿深波分館榮獲事業貢獻獎

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市立圖書館沙鹿深波分館憑藉獨具特色的電影館藏、跨界閱讀活動與深耕社區的創新服務，榮獲有「圖書館界奧斯卡」之稱的教育部第三屆「圖書館事業貢獻獎—標竿圖書館獎」。頒獎典禮昨（16）日在國家圖書館舉行，由館長曾惠君代表受獎，為深波分館的努力與亮眼成果寫下里程碑。

▲沙鹿深波分館邀請靜宜大學大眾傳播系教授陳勇瑞導演辦理電影放映暨映後座談。

中市圖表示，沙鹿深波分館112 年完成耐震補強與空間改造後，明亮通透、全齡友善的新風貌重新啟用，深受讀者喜民眾愛，也接連榮獲「建築園冶獎」及「國家卓越建設獎」肯定。沙鹿深波分館以電影為主題，收藏豐富的電影館藏並定期舉辦影展、映後座談及導演交流活動，場場皆吸引滿場觀眾；同時與家庭教育中心合作設置「家庭教育圖書角」，每季精選親子、婚姻與家庭關係主題書籍，打造溫馨閱讀場域。

沙鹿深波分館為讓閱讀深入社區與校園，分館主任與館員們與沙鹿在地各級學校密切合作，推動 SDGs 永續教育、多元閱讀課程、小小館員體驗、機器人工作坊等活動，讓孩子在日常中自然培養閱讀習慣。此外，亦與靜宜大學、弘光科技大學、嶺東科技大學數位媒體設計系、社區大學及好好園館等單位建立長期合作，形成「閱讀共同體」，為地方閱讀文化注入新能量。

館長曾惠君表示，味丹文教基金會多年捐助沙鹿深波分館館舍維護、設備更新及活動等經費，味丹文教基金會今年也榮獲中華民國圖書館學會「社會服務獎」。基金會與各界的支持，讓圖書館得以推出更多優質服務，陪伴市民打造更美好的閱讀生活。

市府近年除每年投入大量資源外，也向積極中央與民間爭取資源提升圖書館服務。太平分館、西區分館及梧棲親子館日前獲教育部「公共圖書館建置科技運用與創新實驗環境計畫」補助，用於推動智慧化與創新服務。此外，北屯溪東圖書館與東勢許良宇圖書館也將於 12月22、26日開館，邀請市民走進圖書館，一同感受閱讀帶來的美好。