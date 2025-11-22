圖書館藏書成籤詩指引讀者運勢 中正大學「好書占卜術」推廣創意閱讀獲金牌獎
〔記者王善嬿／嘉義報導〕國立中正大學圖書館為推廣創意閱讀，舉辦「好書占卜術：抽出你的今日運勢！」活動，透過讀者線上抽籤獲得書籍金句製作的籤詩指引運勢，讓相關主題書籍借閱量超過500次，中華民國圖書館學會日前在國家圖書館舉辦「2025大專校院圖書館精進與創新競賽」頒獎典禮，中正大學獲頒金牌首獎。
中正大學表示，此次得獎作品以「閱讀占卜」為創意核心，融合館藏推廣與互動遊戲設計，讓閱讀不只是靜態行為，而成為一場充滿趣味與驚喜的探索旅程。參與者抽取一張「好書籤詩」，可獲得一段由書中金句化成的閱讀運勢，搭配書籍推薦，指引找到「今日最適合閱讀的一本書」，且占卜籤詩不是由館員單向設計，而是向全校師生募集的「好書金句」，讓每張籤詩承載中正人對閱讀的體悟與祝福。活動期間共募集超過1500個句子，整體設計結合館員創意與讀者參與，展現校園閱讀文化的溫度與共創精神。
中正大學說，活動推出後反應熱烈，線上占卜互動次數突破7000次，相關主題書籍借閱量超過500次，社群媒體貼文觸及、瀏覽量達 2萬3000次，整體活動的網路擴散與實體參與，吸引逾 3萬人次關注與互動，讓圖書館成為校園最受矚目的話題空間之一。
圖書館表示，獲獎榮耀不只屬於圖書館團隊，更屬於熱愛閱讀、積極參與活動的師生讀者，圖書館將持續用創意點亮閱讀，規劃更多結合互動與學習的活動，讓書香以嶄新的形式在校園中延伸發光，邀請校內師生與社區讀者走進圖書館，感受閱讀帶來的驚喜與感動。
