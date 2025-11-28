圖書館變露營場 中和員山分館重新啟用打造休閒感露營風閱讀角

中和員山分館重新啟用打造休閒感露營風閱讀角。(圖:新北市文化局提供)

▲中和員山分館重新啟用打造休閒感露營風閱讀角。(圖:新北市文化局提供)

坐在燈串點綴的帳篷裡看書，滿滿露營氛圍，文青又有個性！二十八日重新啟用的中和員山分館，打造露營風閱讀角，讓民眾在圖書館便能享受戶外野營的悠閒樂趣；兒童閱覽區則以童話森林為主題，營造童趣溫馨的閱讀氛圍。

新北市文化局長張䕒育表示，中和員山分館改造，特別重新規劃館舍空間動線，同時完善無障礙設施，打造舒適的閱讀氛圍，更符合民眾使用需求，也希望透過營造度假感的露營氛圍，讓大家能享受放鬆和休閒的閱讀樂趣。

廣告 廣告

為了提供民眾安全舒適的閱讀空間，經過八個月的空間改造，重新開館的中和員山分館，揮別以往的老舊氣息，結合近年來流行的「Outdoor」風潮，打造了超吸睛的露營風閱讀角，帳篷、露營椅、草坪、露營燈等露營裝備一應俱全，讀者除了能坐在露營用的折疊椅或是收納箱看書，也可跟三五好友躲進營帳內，享受野營閱讀的放鬆氣氛。一開館，現場便吸引不少文青前來拍照打卡。

重新打造的兒童室則是童趣繽紛的童話森林，寬敞明亮的獨立閱讀空間，可容納更多親子使用，希望可以從小培養孩子的閱讀習慣，創造更多美好的親子閱讀時光。開放式的自修區，空間通透，更升級閱讀桌椅，提供舒適的閱讀環境，是學子讀書或寫功課的最佳去處。