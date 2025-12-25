圖片帶你看》美東銀白世界、澳洲熱情比基尼、教宗期望和平 一文讓你體驗全球聖誕節氛圍

耶誕節（或聖誕節）不只有裝飾聖誕樹、放置襪子等待禮物，其實在歐陸與世界其他地方，耶誕節經常因為混合不同民族和習慣，讓節慶更加多元且有趣。

身為全球天主教徒中心的梵蒂岡（The Vatican），新上任的教宗良十四世（Pope Leo XIV），親自在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）內主持耶誕彌撒儀式，呼籲信徒在新的一年將希望散播給更多需要的人們，還呼籲俄羅斯普京政府，能尊重這個神聖節日，停止攻擊烏克蘭。

此外，像是以東正教（Orthodox）為主的希臘、俄羅斯等地區，雖然採用儒略曆（Julian calendar）紀年的他們，慶祝耶穌誕生的日子，並不是大家熟知的12月25日，而是1月7日；但在雅典和莫斯科等鬧區，依然豎立著大型耶誕樹和各種節慶裝飾，讓一般民眾都能沉浸在愉悅的過節氛圍內，進入新的一年。

美國新罕布夏州的聖誕節降下大雪。（美聯社）

美國加州民眾參加聖誕節活動。（美聯社）

黎巴嫩基督徒孩童在平安夜參與活動。（美聯社）

緬甸天主教徒在平安夜前往教堂參加彌撒。（美聯社）

敘利亞小女孩參與教堂平安夜彌撒。（美聯社）

以色列某社區的聖誕樹。（美聯社）

至於在外界普遍認為屬於伊斯蘭教社會的中東國家，敘利亞、黎巴嫩、伊拉克、以色列、巴勒斯坦等國都有基督徒社群，他們同樣會在12月24日晚間前往教堂參加彌撒，教堂外圍也會點燈和擺放節慶裝飾，歡慶這個每年最重要的節慶。

地處南半球的澳洲，民眾穿著比基尼迎接「夏天版本」聖誕節。（美聯社）

德國民眾參與聖誕節低溫晨泳的活動。（美聯社）

