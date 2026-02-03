圖片辨識檢測 2個月大嬰可思考

從出生到會走路，嬰兒成長過程，可能是人這一輩子當中，發展最快速時期。我們對嬰兒的視覺發展，目前的認知，是1個月內感知光影變化、3個月內開始對鮮豔色彩感興趣。至於識別動物或家具，大約在3到4個月大。但是愛爾蘭一項最新研究，顯示出這個能力，大幅提早到2個月大的嬰兒。連研究者本身也大感意外。嬰兒不會說，但不代表他不懂。當然，這項能力也會隨著年齡增長而逐漸完備。

好奇看著會發出聲音的玩具，嬰兒知道這是什麼嗎？

廣告 廣告

研究作者 奧多赫蒂：「嬰兒的認知能力遠超我們的想像，他們的大腦正在以，極其複雜的方式處理周圍的世界。」

把嬰兒包在柔軟布袋中、戴上降噪耳機，甚至吃著奶嘴，做功能性核磁共振。愛爾蘭都柏林三一學院的科學家，進行一項研究，在20分鐘內、將特定圖片給130名2個月大的嬰兒看，紀錄大腦活動，結果讓人吃驚。

研究作者 奧多赫蒂：「看到生物和非生物類別的，組織結構，這種現象，在二個月大的時候就出現，這是一個令人驚訝的結果。」

科學家進一步解釋，當2個月大的嬰兒看到動物與家具，腦波釋放出的訊號，是不一樣的，顯示出嬰兒在視覺上分類不同物體的時間，比過去認為的3到4個月要早。

因為過去這類研究依賴注視時間等行為測量，因此要研究年齡太小的嬰兒很困難。如今透過「功能性核磁共振」，顛覆大家認知。

倫敦國王學院教授 蘇德雷：「我們發現他們在大腦中，形成這些表徵的時間，比我們想像的要早得多，只是沒有在行為上表現出來。」

嬰兒不會說，不代表他不懂。嬰兒與世界互動的方式，比我們想像的要複雜得多。

更多 大愛新聞 報導：

年復一年不休息 環保感恩之旅啟動

0204歷史今天 復興航空空難

