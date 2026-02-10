一圖看懂過年期間天氣變化！東北季風快閃 北台灣轉涼、中南部仍暖

吳聖宇貼出過年期間的天氣趨勢。翻攝自臉書



雖然寒流帶來的冷空氣已逐漸趨緩，但在輻射冷卻作用影響下，今（2/10）日清晨台灣各地仍出現明顯低溫。天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，本島平地最低溫出現在花蓮鳳林、僅7.3度，其次為台南楠西7.9度、雲林古坑8.3度，南投中寮、嘉義竹崎、高雄內門等地也都落在9度以下，顯示輻射冷卻低溫範圍相當廣泛。

北部方面，台北站清晨最低溫為13.3度，雖相較中南部略高，但在相對濕度超過8成、風力接近靜風的條件下，仍屬輻射冷卻影響型態，只是冷平流已明顯減弱，使低溫較前一日回升約2度。

廣告 廣告

整體來看，今日天氣相對穩定，受日本附近變性高壓帶來的迴流東南風影響，各地大多為晴到多雲天氣。白天氣溫持續回升，北部、東北部及東部高溫約20至23度，中南部及東南部可達24至26度或以上。不過夜晚至明晨，中北部、東北部空曠地區仍有出現12度以下低溫的可能，南部與花東空曠地區也可能降至15度以下，須留意局部極端低溫。

明（2/11）日隨著鋒面尾端掠過台灣近海或北台灣上空，鋒後東北季風增強，天氣型態轉為典型迎風面降雨。吳聖宇表示，水氣不多，降雨主要集中在大台北、基隆北海岸、宜蘭至花東地區以及恆春半島，桃園、新竹雲量增多，苗栗以南仍多為晴到多雲。

氣溫方面，明日北部、東北部白天高溫下降至18至21度，花東約22至25度，中南部仍維持24至27度，南北溫差明顯。夜晚至週四清晨，各地仍須注意輻射冷卻造成的低溫情況。

週四（2/12）起，東北季風逐漸減弱，風向轉為偏東風，東半部雲量仍偏多，偶有零星降雨，西半部天氣則維持穩定。北部高溫回升至20至22度，中南部24至27度，日夜溫差仍大。

週五（2/13）至週末，各地受高壓迴流影響，天氣普遍穩定，降雨訊號不明顯，白天氣溫持續上升，北部與東半部高溫可回升至25至27度，中南部甚至可達27至30度。需留意西半部夜晚及清晨易有起霧情形。

至於過年期間，吳聖宇指出，除夕至大年初二將有兩波東北季風接連影響，但冷空氣強度不高，僅迎風面的北部及東半部天氣較有變化，中南部仍維持溫暖穩定。整體來看，天氣方面都還算是蠻適合安排假期活動，吳聖宇建議大家好好把握，但日夜溫差大，早出晚歸仍需留意保暖。

更多太報報導

北捷縱火犯「台大、留日高學歷」 重劃淪無家可歸！曾喊過年也要跟他拚了

林宅血案「7歲雙胞胎陳屍地下室」 林義雄倖存長女曾拿金曲獎！陶晶瑩哽咽介紹她

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告