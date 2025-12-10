【一圖看懂】中俄15戰機繞飛日本 出動哪些機型、怎麼飛的？

中國與俄羅斯15架軍機舉行第10次聯合空中戰略巡航，日本防衛省統合幕僚監部公布相關資訊。路線圖來源：日防衛大臣小泉進次郎X@shinjirokoiz



中國與俄羅斯軍機昨日（12/9）闖南韓防空識別區，隨後經由東海飛行至太平洋上空，在日本四國外海進行「空中戰略巡航」後折返。日本防衛大臣小泉進次郎深夜發文，批評中俄兩軍行動對日本安全保障構成重大隱憂。

根據日本防衛省，週二（12/9）上午至午後共計15架中俄戰機在日本週邊，根據防衛省發布戰機路線圖：

1.俄羅斯2架可搭載核武的俄Tu-95戰略轟炸機，自日本海飛抵東海上空

2.與2架可搭載長程飛彈的中國轟-6轟炸機會合，共同飛至四國外海的太平洋上空

廣告 廣告

2025年12月9日，中國與俄羅斯15架軍機舉行聯合空中戰略巡航，圖為俄羅斯Tu-95戰略轟炸機。翻攝自小泉進次郎X@shinjirokoiz

3.轟炸機編隊往返於沖繩本島與宮古島期間，先後各4架中國殲-16戰機，共計8架次加入

4.日本海上空出現1架俄羅斯A-50早期預警管制機

5.日本海上空出現2架Su-30戰鬥機

2025年12月9日，中國與俄羅斯15架軍機舉行聯合空中戰略巡航，圖為中國轟-6轟炸機。翻攝自小泉進次郎X@shinjirokoiz

日本防衛省指，這是中俄軍機首次聯合飛行至四國外海的太平洋上空，也是中國航空母艦首次在太平洋航行期間進行此類聯合飛行，「對日本示威意圖明顯」。

日本航空自衛隊戰機緊急升空警戒，確認並未發生侵犯領空事件。

2025年12月9日，中國與俄羅斯15架軍機舉行聯合空中戰略巡航，圖為俄羅斯A-50早期預警管制機。翻攝自小泉進次郎X@shinjirokoiz

對此，小泉進次郎昨日深夜在社群媒體發文表示，中俄反覆進行轟炸機聯合飛行，對日本安全保障構成重大隱憂，強調航空自衛隊嚴格執行應對措施，對自衛隊員日夜守護日本領空表達感謝。

然而，中國國防部新聞發言人張曉剛發布「答記者問」宣稱，第10次中俄聯合空中戰略巡航是年度合作計劃內項目，展示雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。

更多太報報導

中俄15戰機繞飛日本首抵四國外海！日防相怒了 深夜PO航跡「明顯示威」

解放軍機雷達照射日機 美國務院首度發聲譴責

中國對日報復繼續升級 切斷唯一與日直航渡輪「鑑真號」