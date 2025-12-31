一圖看懂／共軍飛彈庫急擴張 如何威脅台灣甚至美國本土？

編譯張渝萍／綜合報導

中共軍事威脅不僅反映在越來越挑釁的對台軍演上，根據美國五角大廈最新發布地圖與數據顯示，中國的飛彈庫正迅速擴張，且從圖中可見規模與射程均大幅提升。

《商業內幕》（Business Insider）31日報導，根據美國防部最新公布的《中國軍力報告》，解放軍火箭軍近年成長顯著，中共持續建構用於常規與核打擊的新型平台，已對美國、盟國與夥伴部隊構成威脅。

共軍洲際彈道飛彈數量？

報告對中國飛彈庫中的發射裝置與飛彈數量提出估算，其中包括作為中國核嚇阻核心的洲際彈道飛彈（ICBM），像是東風-5、東風-41等。

五角大廈預估，中國目前擁有約550套洲際彈道飛彈發射裝置，以及約400枚射程超過5500公里、屬洲際彈道飛彈的分類門檻的飛彈。

共軍飛彈數量統計。ICBM為洲際彈道飛彈、IRBM為中長程彈道飛彈、MRBM為中程彈道飛彈、SRBM為短程彈道飛彈、GLCM為陸基巡弋飛彈。（圖／翻攝自《商業內幕》）

共軍中程彈道飛彈數量？

在中程彈道飛彈（MRBM）方面，五角大廈評估中國擁有約300套發射裝置、共約1300枚射程介於1000至3000公里的飛彈。這類飛彈包括東風-21系列，或具高超音速能力的東風-17。

共軍中長程彈道飛彈數量？

報告也指出，部分關鍵系統的發射器與飛彈數量持續增加。像是以東風-26為代表的中長程彈道飛彈（IRBM），發射裝置數量就從2024年的250套增加至2025年的300套，IRBM飛彈總數也從500枚增至550枚。

這些數據顯示，中共投入龐大資源以打造一支強大且多元的飛彈武器庫。五角大廈在報告中也指出，火箭軍在中國入侵台灣或其他區域衝突中，可能扮演關鍵角色。

飛彈武器庫如何威脅台灣？

根據該報告，中國火箭軍「已準備好對高價值目標發動飛彈攻擊，包括台灣的指揮與管制（C2）設施、空軍基地與雷達站」，並藉此嚇阻或延緩美國及其盟友與夥伴對台灣提供支援。報告同時也指出，火箭軍在近年的軍事演習中持續演練飛彈打擊行動，包括2024年模擬入侵或封鎖台灣的相關演習。

共軍飛彈在台海衝突發生時的作用

若要瞭解共軍飛彈的威脅，報告中的地圖能讓一般人略知一二。

首先，第一張地圖顯示，若發生台海衝突，若干中國飛彈的射程將具有高度相關性，其中包括用於擊落敵方飛機的艦載與岸置防空飛彈，以及由中國驅逐艦等海軍平台發射的反艦巡弋飛彈，還有陸基的近程與短程彈道飛彈。

第一張地圖顯示，若發生台海衝突，若干中國飛彈的射程將具有高度相關性。（圖／翻攝自《商業內幕》）

圖解共軍飛彈射程

另一張五角大廈地圖則顯示中國常規打擊飛彈的估計射程，包括東風-17與東風-21中程彈道飛彈、東風-26中長程彈道飛彈，以及新部署的東風-27洲際彈道飛彈。東風-27與東風-26及部分東風-21型號一樣，除對陸攻擊外，也具備反艦作戰能力。

這些系統中，有許多可涵蓋第一島鏈（包括日本、台灣與菲律賓），而射程更遠的飛彈則可延伸至第二島鏈甚至更遠地區。

圖解共軍飛彈射程。（圖／翻攝自《商業內幕》、記者重製）

對美國來說，東風-26尤其令人憂心。該型飛彈被暱稱為「關島快遞」（Guam Express），可搭載常規飛彈或核彈頭打擊美軍在關島的設施，同時也可鎖定美國航空母艦與其他水面艦艇。

此外，搭載長劍-20（CJ-20）巡弋飛彈的中國轟炸機（如轟-6）可對阿拉斯加部分地區構成威脅。而洲際彈道飛彈的射程則更為遙遠，例如東風-27可涵蓋美國本土部分地區。

國防部報告亦探討中國的核打擊選項，包括陸基洲際彈道飛彈與潛射彈道飛彈。

有三款東風飛彈射程可達美國本土

中國2024年9月曾試射一枚洲際彈道飛彈，為東風-31B（DF-31B），從海南島發射，飛向太平洋。這是自1980年代以來中國首次在國境外進行此類試射，使其得以驗證洲際彈道飛彈的性能。美國國防部研判，此類武器試驗未來可能成為常態。

今年在北京舉行的一場軍事閱兵中，中國公開展示多款此前未曾亮相的洲際彈道飛彈，令觀察中國軍力的專家震驚。這些新武器，包括東風-61與東風-31BJ，尚未納入五角大廈的評估之中。

中國同時持續擴充其核彈頭庫存，目前估計已超過600枚。儘管2024年的生產速度較前幾年放緩，五角大廈仍預估，中國軍方正朝2030年擁有約1000枚核彈頭的目標邁進，雖然該數量仍僅為美國與俄羅斯庫存的一小部分。

報告指，東風-5、東風-41與東風-31三款飛彈均可覆蓋美國本土；而第三代洲際潛射彈道飛彈巨浪-3（JL-3），若從接近中國的海域發射，也可打擊美國本土大部分地區。若潛艦部署至更遠海域，打擊範圍將進一步擴大。

美國報告指出，中國軍隊越來越精進且具韌性。（圖／翻攝畫面）

軍隊清洗對火箭軍影響待評估

儘管中國在相關領域持續進展，但外界仍對其武器品質與訓練水準相較於美軍的差距存有疑問。五角大廈認為，中國軍方仍在消化一場大規模反貪腐行動所帶來的影響，而該行動尤其針對火箭軍高層。

若此行動出於政治動機，可能對部隊造成負面影響；但若確實解決內部問題，則可能對火箭軍帶來長期改善。目前這些變化將如何影響火箭軍，仍有待觀察。

