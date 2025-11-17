一圖看懂／台積寶寶跑贏人口大盤 理由曝光

財經中心／廖珪如報導

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）除了晶圓技術世界第一，在員工福利上也是全球公司模範生，就單單為少子化盡一份心力，台積電就有「台積寶寶茁壯計畫3.0」，現在台灣每50名新生兒就有1名台積寶寶。去年台積電人均薪資福利達357萬元，新進碩士工程師年薪可達200萬以上，生產製造員工年薪超過100萬元。各項福利措施中，值得一提的是台積電推動「台積寶寶茁壯計畫3.0」，從孕前、孕期、生產、1歲前、2歲到6歲、12歲前各階段，都提供員工相對應資源。

甚至有凍卵假、人工生殖假、人工受孕有療程假、第一胎次產假12週、第二胎次產假16週、第三胎次產假20週等等。且根據台積電永續報告書，也可看見，台積電公司於各廠區設立哺（集）乳室，方便女性員工集乳需求。員工育嬰期間除可依法申請留職停薪，亦提供合宜的假勤管理制度，讓員工更彈性運用於育嬰及照護子女。

台積寶寶人數與台灣生育率。（圖／翻攝自台積電官網）

民國113年，台灣廠區及采鈺公司符合申請育嬰留職停薪資格人數為7,291人，符合資格占比為9.8%，當中631位員工申請育嬰留職停薪，全年度育嬰留停預計復職人數為656人，當中如期或提前復職為572人，復職率為87.2%（較民國112年復職的557位員工之483位民國113年年底仍在職，留任率為86.7%，上升0.5個百分點）。

民國113年，台灣廠區及采鈺公司2024年歲入職員工數約占台灣同年齡人口比例0.9%，員工新生兒數2,450人，占台灣新生兒數約1.8%，顯示台積電優渥福利制度鼓勵員工安心成家與生育，化解國內少子化衝擊。

台積公司員工福利表，可以看見在婦女生育上多了很多福利。（圖／翻攝自台積電官網）

