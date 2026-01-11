一圖看懂一周天氣》白天回暖早晚冷如冬溫差達12度 周末轉趨濕涼

告別上週冷颼颼的天氣，氣象署指出，強烈大陸冷氣團自今（12）日白天起開始減弱，全台氣溫逐漸回升，久違的陽光也將露臉。

不過，民眾可別被白天的暖陽給騙了，受輻射冷卻影響，本週五（16日）前呈現「先乾暖、後濕冷」的趨勢，西半部日夜溫差極大，甚至可能出現12度的驚人落差。

「最暖白天、最冷夜晚」 中南部溫差達12度

根據氣象署預報，週一白天起全台回溫，北部、東半部高溫可達19至21度，中南部則約22至24度。週二（13日）雖有第一波東北季風增強，但強度偏弱，僅東半部有零星降雨，各地高溫仍維持在20度以上。

週三至週五（14日至16日）將迎來本週「白天最暖、夜晚最冷」的時段。受輻射冷卻效應影響，西半部低溫僅12至14度，局部空曠地區甚至可能下探10至11度；然而白天中南部高溫上看25度，一整天下來溫差高達10至12度。

週六起環境轉濕 北部東部降雨有感增加

好天氣到了週末將出現變化。週六（17日）起，第二波東北季風報到，且這波冷空氣夾帶水氣較多，環境轉趨濕涼。

迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，從週六起降雨機率顯著提升，轉為局部短暫雨的天氣。中南部雲量也會增多，各地整天溫度預估落在15至22度之間，比起前幾天乾暖的體感會寒冷許多。

冬颱恐生成？高山追雪與霧區警示

值得關注的是，目前菲律賓東方海面有大低壓帶雲系正在整合，週五、週六（16、17日）有機會進一步發展為熱帶性低氣壓甚至增強為颱風。不過，氣象署預估其路徑對台灣天氣並無直接影響。

此外，想上山追雪的民眾，週一、週二中部以北3000公尺以上高山仍有零星降雪機率，需留意路面結冰與行車安全。而週四（15日）中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；週一在基隆北海岸及東半部沿海也要留意長浪發生的可能。