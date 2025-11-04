一圖看懂／記憶體拉回佈局？ 台廠9檔可期
財經中心／廖珪如報導
在AI趨勢下CSP廠資本支出持續投入，加上美國星際之門，記憶體產業產生結構性偏移，福邦投顧報告指出，記憶體產業從DRAM邁向DDR5+HBM、HDD轉向SSD（尤其是QLC SSD與TLC SSD等）。據Gartner（2025/09）研調數據顯示，DRAM端與NAND端位元需求短期將呈現逐季性增長。而從各關鍵大廠合計以及市場端貢獻推估，2025年NAND、HBM與傳統DRAM（不含HBM）整體市值約1,870.47億美元，2026年成長至2,524.25億美元，YOY+34.8%，2027年預估也將持續成長。
相關個股包括群聯（8299）、旺宏（2337）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、宇瞻（8271）、威剛（3260）、十銓（4967）、創見（2451）、宜鼎（5289）。
從DRAM產品與NAND分別觀看
DRAM為「產品結構性」移轉，美、韓三大廠（Micron、Samsung與SK Hynix）整體市佔78%-80%左右，AI訓練需要HBM，HBM 2025年總市值為286億美元、2026年將增長至474億美元（YoY+65.80%），2029年市值將成長至750億美元，預期2024-2029年將以CAGR 37.5%快速性增長，三大廠多把重心轉至HBM，DDR系列產品供給減少；從缺口供給率評估，DRAM供需預測1H26暫時性指數回正（4025為-2.12%、1Q26為+3.77%，2Q26為1.06%），2H26將再現需求缺口移轉（3Q26為-2.21%、4Q26為-4.81%），預期DDR系列報價4Q25續漲、1Q26淡季持平或小回、2Q26後隨著消費性產品開始進入旺季，將再重啟漲勢。
NAND為「AI訓練儲存需求帶動」的主要動能，報告認為，HDD大廠近年皆未擴產，AI訓練儲存需求移轉帶動TLC SSD與QLC SSD需求，產能端部分，五大廠商Samsung、Kioxia/WDC/Sandisk、SK Hynix、Solidigm與Micron約佔整體供給端83%-91%，但若以3D NAND製造能力，仍以Samsung、Kioxia/WDC/Sandisk、SK Hynix與Micron為主，維持60%以上占比；需求缺口方面，因NAND廠商多控管產能利用率，在既有需求持續增加，供給平穩維持下，報價趨勢與DRAM類似，預期4Q25續漲、1Q26淡季持平或小回、2Q26後隨著消費性產品開始進入旺季，將再重啟漲勢，其中以MLC SSD價格最為強勢。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
新聞幕後／晶片戰爭！ 台積電董事會移師美國 你必須知道的事
國發會發錢了 領取資格曝光！
衛星商機 台廠四家發展一次看！
搶攻普發商機 雄獅萬元有找行程一次看
其他人也在看
台股衝太猛被降溫！11月逼近「百兆市值」 期交所緊急調高16檔保證金...0050、小台、微台全中槍
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股熱到發燙！在台積電領軍猛攻下，大盤昨（3）日再創歷史新高，以28,334點作收，整體市值暴衝至98.85兆元，今日雖以下跌2...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
股價暴漲有內幕？直上千元又摔下！台達電開盤5分鐘翻黑、鴻海跌出萬張成交量
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI話題持續延燒，加上美中談判傳出進展，台股人氣高漲、資金湧入。資深分析師杜金龍在節目《台灣大時代》指出，外資現階段...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外資喊加碼！這矽光子股盤中摸漲停寫新天價 台達電「Q3獲利創高」成交狂炸112億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（4）日開高後翻黑走疲，截至上午11點整，跌幅持續擴大，觀察盤中成交額前5名，矽光子概念股、網通大廠智邦...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
台積電帶飛成資金寵兒 這5檔半導體「積」不可失！
晶圓代工龍頭台積電(2330)公布第三季財報，毛利率、營益率分別為59.5%、50.6%雙雙高於財測高標，同時第三季獲利季增39%創新高。根據CMoney統計，今年以來台股在美股屢創新高下攀升，受惠台積電權王股價強勢，大盤再度攀歷史新高，連帶激勵5檔台股半導體ETF股價締新猶，包括新光00904與富邦00892皆創掛牌來新高；還有群益00927、兆豐00913及中信00891等3檔。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
股價創高快追上台積電！富世達今一度衝上1500元創新高 分析師：買就對了
AI熱潮延燒至散熱族群，伺服器機構件廠富世達（6805）今（3）日股價再創新高，盤中一度大漲45元、衝上1500元關卡，股價快追上台積電（2330）。資深分析師呂漢威受訪表示，AI運算帶動水冷散熱需求暴增，富世達切入AI伺服器快接頭供應鏈，「買就對了」後勢仍看俏。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股盤前／蘋果亞馬遜財報炸裂 台積電期貨盤後下跌開盤恐面臨回測！
美股科技雙雄領軍創紅盤，蘋果與亞馬遜財報驚豔市場，帶動美股四大指數週五（31）日全數收高，可惜尾盤漲幅有所收斂，道瓊漲40點、那斯達克大漲143點、標普500指數上揚17點，費半同步走高0.18%，月線與週線雙雙收紅。投資人情緒轉趨樂觀，但債市穩定、美元走強，國際油價則連三月收黑，顯示資金尚未全面回流風險資產。台指期夜盤下跌165點、台積電期貨盤後下挫10元作收，預料台股今（3）日開盤恐呈現下跌整理格局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電股價「華爾街也低估」？ 外媒曝合理水準：2027能翻倍
隨著AI產業蓬勃發展，台積電以獨步全球的技術獲利，市值已經來到大約1.5兆美元，外界看好有望在2027年達到3兆美元，但即便在AI供應鏈舉足輕重而且市值看漲，根據外媒報導，市場普遍還是低估台積電股價，並提醒該股票仍有看漲前例，更是值得長期關注的標的。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
軍用無人機再次起飛！這檔飆漲停帶隊機器人股衝刺 緯創「跌落150元關卡」下殺近5%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日以28,253.53點開高震盪，但盤中走弱翻黑，截至中午12點15分，維持下跌趨勢，造成機器人族群盤中漲跌...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「巨嬰」攀近發行價！外資10月狂撿15萬張 撒44億掃貨這檔高息ETF逾20萬張居冠
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股10月續創新高，加權指數10月31日收在28233.35點，月線大漲2412.81點，漲幅9.34%。證交所公布籌碼動向，外資10月在上市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《半導體》聯發科「已無犯錯空間」 外資示警2026年恐續走毛利谷底
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）法說會後，兩家美系外資陸續出具最新研究報告，整體看法趨於保守。其中一家指出，聯發科如今「已無犯錯空間」，第三季毛利率表現不佳可能只是開端，2026年仍存在下行風險，維持目標價1,288元與「中立」評等；另一家則認為，聯發科2026年獲利成長有限，在2027年大幅改善前將面臨獲利能力下滑挑戰，將評等自「買進」下調至「中立」，12個月目標價由1,620元調降至1,400元。 外資報告指出，聯發科管理層對AI ASIC業務展現強烈信心，訂下積極成長目標，但執行力將成為關鍵。該外資認為，股價短期恐呈盤整格局，主要因第三季毛利率不如預期，顯示後續每股獲利（EPS）可能遭下修；不過，管理層對AI ASIC發展的樂觀態度仍有助提振市場信心。 外資分析，聯發科第三季毛利率為46.5%，低於其預估的47.5%，第四季毛利率指引為46%，亦低於公司長期平均47%的水準。造成毛利率不如預期的三大因素包括：高階智慧手機晶片難為終端客戶創造新價值；低階SoC市場競爭加劇，中國紫光展銳（UniSoC）已成為小米新一代5G SoC供應商；以及公司第四季毛利率指引下修，恐意時報資訊 ・ 1 天前
外資大倒「這檔」ETF破5萬張！慘累積連19賣 00878也被出貨上萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（3）日終場上漲101.24點，收28334.59點，漲幅0.36%，成交金額為5632.37億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
父母為學區遷戶籍注意 漏這細節恐多繳四倍房屋稅
為了搶進明星學校，許多家長會超前部署，提前遷戶口設籍，不過，這可能會影響到房屋稅！若戶籍全數遷出，將被認定為非自住，房屋稅率會提高到3.2%至4.8%，最高可相差四倍左右，家庭稅負將大幅上升，更可能影響未來出售房屋的財務規劃。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台積電逆轉收紅撐盤 台股再創收盤高點 /中工遭寶佳狙擊 九成質押成最大隱憂/高盛喊買奇鋐雙鴻 散熱族群全面沸騰｜Yahoo財經掃描
美股周五延續多頭格局，四大指數全面收紅。道瓊指數上漲0.09%，標普500指數漲0.26%，那斯達克指數上揚0.61%，費城半導體指數漲0.18%。亞馬遜第三季財報亮眼、雲端業務年增20%，並上修年度資本支出，引領科技股氣勢回升；蘋果雖預告iPhone銷售優於預期，但庫克示警供應緊俏，股價小跌。另一方面，Fed官員對降息態度轉趨謹慎，壓抑盤中漲勢。台積電ADR小跌近1%，反映外資對晶片產業短線觀望。 亞股今日普遍走揚，日股因日本逢「文化日」休市，韓股持續走高勁揚逾2%，並首度站上4200點；港股走強，上證指數小幅上漲。 台股今（3）日開高震盪，尾盤在台積電(2330)強勢翻紅拉抬下收高101.24點至28,334.59點，改寫收盤新高，成交金額達5,632億元。權王台積電盤中回測1,500元後尾盤強拉至1,510元作收；AI與記憶體族群延續強勢，南亞科(2408)、力積電(6770)交投熱絡；PCB族群台光電(2383)、欣興(3037)、金像電(2368)齊創波段新高；軍工股雷虎(8033)攻上漲停。盤面資金持續活絡，指數雖震盪但多頭氣勢延續。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
吳音寧董座有變數？台肥法人董事換成「他」
[NOWnews今日新聞]台肥公司人事異動再掀波瀾，原先外界普遍預期，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，出任新任董事長已成定局，未料台肥昨（3）日晚間近9點突發第三次重大公告，宣布法人董事代表再...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
「台積電弱點」被看穿？ 日專家：晶片國家隊的機會來了
台灣在半導體供應鏈扮演要角，台積電製程與技術更是獨步全球，但是否無懈可擊？有日媒引述工程師觀點並提出警告，指稱台韓美日中等5國正展開晶片世界大戰，而台積電的弱點是出現官僚化傾向，新生代缺乏老一輩抱持「客戶要什麼都接單」的精神，這正是日本晶片國家隊Rapidus的突破關鍵。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
300億大單來了！無人艇吃飽飽、龍德造船狂飆近半根 反觀台船表現平平
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導政府推動「千億無人載具計畫」引爆造船族群行情，不只無人機，今（4）日無人艇也全面走強。早盤至9點58分，龍德造船（6753）...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
轉機年到了！ 謝金河點名「南亞」：四寶中最先翻起來
南亞科今（3）日台股開盤即跳空上漲到136.5元，漲幅約3%，盤中一度漲停到145.5元，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，隨著記憶體HBM缺貨、DDR4因缺貨而大漲，其正是南亞科的主力產品，他說，今年是南亞轉機的一年，「南亞科技、南亞電路板又因為Ai大盛，南亞最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司！」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
存股不是抱越久越好！3大撤退警訊教你避開高殖利率陷阱
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 多數人以為存股就是「抱得久」，但真正的重點在於持有對的公司。當企業失去競爭力、產業趨勢反轉或股價被炒過頭，再漂亮的殖利率也只是陷阱，這時就該懂得果斷撤退。 存股的核心在於「穩定且成長的獲利」，如果公司長期無法維持競爭力，那就應該考慮撤退。例如中鋼（2002...Money 錢 ・ 1 天前
政府砸442億推無人載具國家隊 軍工股強漲
[NOWnews今日新聞]行政院日前正式拍板「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計投入高達442億元經費，軍工股再度吸引買盤進駐，雷虎今（3）日開盤急拉漲停，台船、漢翔、龍德造船、長榮航太、寶一也全數強...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
收盤／台股創高後拉回重挫218點 櫃買殺近2%中小型股慘綠一片！
美股主指在11月的第一個交易日漲跌互現，道瓊收跌226點，輝達等大型科技股再度領漲，亞馬遜創歷史新高，標普500、那斯達克與費城半導體指數續收紅。不過，美股的科技榮景未能延續至今(4)日台股，台股盤中一度創高28554新高點，投資人逢高獲利了結、賣壓傾巢而出，拖累大盤終場重挫218.03點，以28,116.56點作收，跌幅0.77%，成交金額5848.92億元。代表中小型股的櫃買指數更慘，下跌1.76%，收在261.00點，成交金額1401.85億元，失守短期均線。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前