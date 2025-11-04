一圖看懂／記憶體拉回佈局？ 台廠9檔可期

財經中心／廖珪如報導

台灣記憶體產業鏈圖，投資人加入商機要先做功課。（圖／翻攝福邦投顧報告）

在AI趨勢下CSP廠資本支出持續投入，加上美國星際之門，記憶體產業產生結構性偏移，福邦投顧報告指出，記憶體產業從DRAM邁向DDR5+HBM、HDD轉向SSD（尤其是QLC SSD與TLC SSD等）。據Gartner（2025/09）研調數據顯示，DRAM端與NAND端位元需求短期將呈現逐季性增長。而從各關鍵大廠合計以及市場端貢獻推估，2025年NAND、HBM與傳統DRAM（不含HBM）整體市值約1,870.47億美元，2026年成長至2,524.25億美元，YOY+34.8%，2027年預估也將持續成長。

相關個股包括群聯（8299）、旺宏（2337）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、宇瞻（8271）、威剛（3260）、十銓（4967）、創見（2451）、宜鼎（5289）。

從DRAM產品與NAND分別觀看

DRAM為「產品結構性」移轉，美、韓三大廠（Micron、Samsung與SK Hynix）整體市佔78%-80%左右，AI訓練需要HBM，HBM 2025年總市值為286億美元、2026年將增長至474億美元（YoY+65.80%），2029年市值將成長至750億美元，預期2024-2029年將以CAGR 37.5%快速性增長，三大廠多把重心轉至HBM，DDR系列產品供給減少；從缺口供給率評估，DRAM供需預測1H26暫時性指數回正（4025為-2.12%、1Q26為+3.77%，2Q26為1.06%），2H26將再現需求缺口移轉（3Q26為-2.21%、4Q26為-4.81%），預期DDR系列報價4Q25續漲、1Q26淡季持平或小回、2Q26後隨著消費性產品開始進入旺季，將再重啟漲勢。

NAND為「AI訓練儲存需求帶動」的主要動能，報告認為，HDD大廠近年皆未擴產，AI訓練儲存需求移轉帶動TLC SSD與QLC SSD需求，產能端部分，五大廠商Samsung、Kioxia/WDC/Sandisk、SK Hynix、Solidigm與Micron約佔整體供給端83%-91%，但若以3D NAND製造能力，仍以Samsung、Kioxia/WDC/Sandisk、SK Hynix與Micron為主，維持60%以上占比；需求缺口方面，因NAND廠商多控管產能利用率，在既有需求持續增加，供給平穩維持下，報價趨勢與DRAM類似，預期4Q25續漲、1Q26淡季持平或小回、2Q26後隨著消費性產品開始進入旺季，將再重啟漲勢，其中以MLC SSD價格最為強勢。

