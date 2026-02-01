一圖看懂一週天氣》天氣逐漸回暖轉晴 週末冷氣團再報到

持續受大陸冷氣團影響，今（2）日早晚仍偏涼，晚間降雨範圍縮小。週二（3日）東半部仍有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。直到週五晚間至週六（6至7日）清晨，鋒面通過東北季風再度增強，北部及東半部降雨機率提高，冷空氣強度可能達強烈大陸冷氣團等級。

冷氣團影響持續 北台灣偏冷

根據氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」預報，今日隨華南水氣東移減弱，下半天起乾空氣移入，整體天氣逐漸趨於穩定。白天新竹以北及東半部仍有局部短暫陣雨，苗栗以南多雲或有陽光，晚間降雨範圍縮小，僅北部東側及宜花地區有零星降雨。

溫度方面，持續受到大陸冷氣團影響，各地早晚仍偏涼，北部、東北部白天高溫約16至17度，中部及花蓮20至23度，南部及台東23至26度；夜晚至清晨因輻射冷卻，中北部空曠地區低溫可能降至10至12度，日夜溫差明顯。

明起天氣逐步回穩 好天氣維持至週五

週二起至週五白天，隨大陸高壓減弱，風向轉偏東至東南風，空氣偏乾且天氣穩定。週二東半部仍有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴，週三至週五各地大致為晴到多雲天氣。

週末再變天 冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級

氣象預報指出，週五晚間至週六（7日）清晨將有鋒面通過，東北季風再度增強，北部及東半部降雨機率提高。隨後乾冷空氣南下，週日（8日）天氣好轉，但冷空氣強度可能達強烈大陸冷氣團等級，夜間仍需留意低溫。