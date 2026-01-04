一圖看懂一週天氣》挑戰寒流！強烈大陸冷氣團南下 7至10日早晚尤其寒冷

中央氣象署表示，今（5）日起又有一波強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫將逐漸下滑，且影響時間長，並預計在週三（7日）至週六（10日）受到輻射冷卻加持早晚將出現極端低溫，可挑戰「寒流等級」。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出局部地區甚至可能下探7至10度或更低。

由濕轉乾冷空氣報到 挑戰寒流等級

根據氣象署預報，今下半天冷氣團逐漸南下，受到冷高壓南下，改吹東北風影響，週一、週二（6日）水氣較多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，但週二下午起由濕轉乾。

氣象署預報員曾昭誠指出，目前觀察這波冷空氣強度為強烈大陸冷氣團等級，但因環境偏乾，若輻射冷卻影響強烈，台北測站不排除降至10度以下，達到寒流標準。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，各地夜晚至清晨之間，將出現7至10度的極端低溫，平原空曠、內陸近山區、竹苗丘陵區可能會更低，這樣的型態預計影響至週五（9日）。

早晚恐出現極端低溫 週五冷氣團才減弱

根據氣象署資料，今日清晨新北以南至高雄、宜蘭、花蓮及金門有局部10度以下低溫；北部高溫約19至20度，其他地區約21至25度。週二氣溫再降，晚間低溫中部以北及宜蘭約14至15度，南部、澎湖、花東約16至18度，金馬約12、13度。

週三、週四（8日）整天感受冷，早晚寒冷，中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫約10至12度，南部及花東約13、14度。

週五起冷氣團減弱，仍有輻射冷卻效應，週五、週六早晚仍寒冷，中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫約9至12度，南部及花東約12至16度。

15縣市低溫特報 沿海慎防強陣風

氣象署已發布低溫特報「黃色燈號」（寒冷），提醒新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。民眾除了加強保暖，使用瓦斯熱水器時也必須維持通風，避免一氧化碳中毒。

此外，受東北風增強影響，台南以北、基隆北海岸及各離島空曠地區要注意8至9級強陣風，海面浪高可達1.5至3公尺，前往海邊活動需特別注意安全。