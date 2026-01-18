一圖看懂一週天氣》本週大寒！冷氣團挾雨彈 這3天最冷探10度

本週適逢二十四節氣中的「大寒」，中央氣象署示警，來自蒙古西伯利亞的大陸高壓將挾帶強烈冷空氣南下。

今（19）日晚間起天氣將有顯著變化，不僅迎風面雨勢擴大，氣溫也將一路下滑。週三（21日）至週五（23日）將是這波冷氣團威力最強的時刻，部分地區低溫恐下探10度。

今晚變天！北部、東部雨勢越晚越大

今日白天雖然氣溫與昨日相差不大，仍屬溫暖舒適，但隨著東北季風增強，北部、東半部及恆春半島的降雨機率將逐漸增加。

氣象署提醒，入夜後雨勢將會擴大，尤其是基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區，將出現廣泛且持續的降雨，並有局部大雨發生的機率。

中南部地區及澎湖、金門、馬祖今日則維持多雲到晴的天氣，白天溫暖，但晚間起也將逐漸感受到涼意。

強烈冷氣團週二南下 氣溫一路溜滑梯

明（20）日強烈大陸冷氣團正式南下，全台氣溫將呈現「一路下降」的趨勢。北部及東半部持續陰雨，且北海岸、宜蘭及雙北山區仍有局部大雨，體感上會越晚越冷。

中南部雖維持多雲到晴，但白天高溫也會略微下降，早晚低溫在中部以北及宜蘭約11至14度，民眾需留意日夜溫差。

週三至週五最凍 低溫下探10度

週三至週五是這波強烈大陸冷氣團影響最劇烈的時候，北部及東半部水氣偏多，呈現陰雨濕冷的天氣型態，其中週三水氣最盛，基隆北海岸及大台北山區仍須防範局部大雨。

氣溫方面，這3天中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦冷。北部、宜蘭空曠地區及外島的金門、馬祖，低溫有機會下探10度，甚至出現8至10度的低溫。

（圖／中央氣象署）

高山有望降雪 週末氣溫回升

若水氣與氣溫配合得宜，週三至週四（22日）清晨，北部及宜蘭2000公尺以上、中部及花蓮3000公尺以上的高山，將有結冰及局部降雪的機會。

這波強烈冷氣團預計要到週六（24日）才會減弱，屆時各地氣溫將逐漸回升，但清晨與夜晚仍然偏冷，北部及宜蘭高溫仍可能低於20度，民眾早出晚歸仍應注意保暖。

至於今年第一號颱風「洛鞍」，預計將於菲律賓東方外海逐漸減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣沒有影響。