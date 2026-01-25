一圖看懂一週天氣》週二變天！全台濕冷探10度 高山追雪看這
中央氣象署指出，未來一週台灣將接連受到兩波冷空氣影響，今（26）日雖然各地溫暖舒適，但明（27）日週二起強烈冷空氣南下，配合華南雲雨區東移，全台將轉為「濕冷」型態，且週三（28日）、週四（29日）清晨受輻射冷卻影響，局部低溫恐下探10度。
把握今日好天氣！溫暖舒適、僅零星雨
中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今日環境風場偏東南風，水氣較少，全台各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
氣溫方面相當舒適，預測各地白天高溫約23至26度，早晚低溫普遍在15至18度之間。
需特別留意的是，今日清晨中南部地區、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；此外，台東（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。
週二起變天 濕冷急凍、防範大雨
天氣將在週二出現重大轉折。隨著東北季風增強或大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，台灣將進入濕冷環境。
屆時降雨熱區將擴大，週二晚間至週三清晨水氣最盛，中部以北、宜蘭及東北部降雨機率明顯提高，甚至有局部較大雨勢發生的機率；花東及南部山區也有零星短暫雨。
氣溫也將溜滑梯式下降，週二、週三中部以北及宜蘭低溫將降至11到15度，南部及花東則約15到18度，感受上會明顯轉冷。
最冷時刻曝光 輻射冷卻恐探10度
這波冷空氣的最低溫預計出現在週三與週四的清晨。雖然週四起水氣減少、白天氣溫回升，但受「輻射冷卻」效應影響，早晚氣溫仍低。鄭傑仁指出，屆時局部地區低溫恐下探10度。
週四、週五（30日）冷空氣減弱，各地轉為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星降雨，白天氣溫回升，北部及東半部高溫約22至24度，中南部可達25度以上，但日夜溫差大，早晚仍需保暖。
高山追雪熱點：3000公尺以上有機率
對於想追雪的民眾，本週二、週三將是關鍵時機。
氣象署表示，若水氣與溫度條件配合，週二至週三全台3000公尺以上高山有零星降雪或結冰的機率。
氣象署特別提醒，高山地區夜間及清晨路面易結冰、濕滑，行車用路及登山務必注意路況安全。
週末天氣再變 東北季風接力報到
短暫回溫後，週末天氣又不穩定。預計週六（31日）、週日（2月1日）將有鋒面通過及新一波東北季風增強。
屆時迎風面的北部、東半部將轉為局部短暫雨，氣溫再度下降轉涼，中南部則維持多雲到晴的天氣型態，未來一週天氣變化快速，請民眾務必隨時留意最新氣象資訊。
其他人也在看
台商組織共諜網！里長、國防部承包商都鎖定...遭求處10年重刑
台商鄭明嘉長年往返兩岸經商，他涉嫌於2021年吸收退休赴中國從事教職的前行政院官員胡鵬年，再由胡男拉下線，負責吸收政治人物、現退役軍人發展共諜組織，台灣高檢署26日以違反《國家安全法》偵結起訴，稍早台灣高等法院裁定鄭胡2人羈押禁見。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
草莓是葉酸王！要吃再洗「保鮮膜封好」可延長新鮮度
現正值草莓產季，營養師高敏敏表示，草莓每100克含82.8μg葉酸居水果界TOP1，成年人一天吃10顆就能達到維生素C需求量，農業部建議置入冰箱前先平舖容器並用保鮮膜封好留空隙通氣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
埃及斑蚊搭車北漂至板橋車站 專家：吸血血源穩定
國家衛生研究院最新監測報告揭露，傳播登革熱的埃及斑蚊已隨交通工具往北擴散，分別於民國111年在新北板橋車站捕獲雄蚊一隻，112年於台中新烏日車站發現雌蚊一隻，113年再於新烏日車站捕獲幼蟲及雄蚊各一隻。這種原本分布最北界僅在台南市新營區的病媒蚊，113年已拓殖至雲林北港鎮，如今更頻繁在北部及中部重要交通樞紐現蹤。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
未來一週2波冷空氣報到！週二變天轉濕冷 週六再降溫
未來一週有兩波冷空氣報到。中央氣象署預報，週二東北季風或大陸冷氣團報到，加上華南雲雨區東移，各地降溫，中部以北、東半部、南部山區有雨；下週六再有一波東北季風南下。預報員鄭傑仁表示，今天清晨冷空氣減弱、雲量偏多，輻射冷卻效應較前幾日減緩，新竹關西9.7度、苗栗西湖11度、連江東引11.1度、嘉義竹崎1自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SJ甜讚歌迷應援失誤也可愛！ 銀赫：你們永遠是我的水某
韓流帝王 Super Junior（SJ）今（25日）晚在高雄巨蛋舉行最後一場演出，台灣E.L.F.（粉絲名）的應援再度成為舞台上成員們的討論話題，從可以自己 cue 換字，再到因應場地而設計的布條，對於 E.L.F. 每次都精心準備的各式應援活動，成員們始終充滿期待，這次高雄場更直接回應粉絲在事前準備與現場呈現上的用心。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
強冷空氣＋大雨要來了！3天「先濕後乾」最冷時間曝光
【高沛生／綜合報導】強冷空氣即將報到，氣象專家指出，週二（1/27）起影響臺灣，並可能達到大陸冷氣團等級。受其影響，北部及東北部降雨明顯，局部地區還可能出現大雨，天氣型態將呈現3天「先濕後乾」變化。最冷時間預計落在1/28清晨，桃園以北及宜蘭降溫幅度最顯著，其餘地區則以早晚偏冷為主，民眾需提前留意降雨、低溫以及路況安全。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
天氣像洗三溫暖！2波冷空氣接力殺到，這天低溫探10度最冷
還記得前幾天溫暖舒適的好天氣嗎？別被騙了，冬天的回馬槍說來就來！中央氣象署最新預報指出，本週天氣變化猶如洗三溫暖，明（27）起天氣將隨東北季風增強與大陸冷氣團南...早安健康 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
《傳產》2025年移轉棟數創9年新低 年減25.5%史上最慘
【時報記者郭鴻慧台北報導】2025年「金龍海嘯」襲來，房市買氣陷入前所未有近年來最低潮。住商機構統計內政部資料，全台2025年買賣移轉棟數達26萬1,308棟，創9年來新低，年減25.5%，下修幅度是史上最大。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，2025年房市受第七波信用管制、銀行滿水位等衝擊，市場買氣急速下滑，也為自2019年的房市多頭畫下句點，買賣移轉僅勉強守住26萬棟防線。 據內政部數據，2025年全國買賣移轉棟數僅26.1萬棟，較2024年的35萬棟相比大幅衰退25.5%，亦創下近9年的新低紀錄，也是自1991年有統計以來，僅次於2016、2001年的歷史第三低紀錄。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，觀察近年房市買氣歷史變化，最低紀錄出現在2016年，當時因房地合一稅上路，市場充滿不確定性，全年僅24.5萬棟；其次是2001年，當年遭遇網路泡沫化打擊，全年約25.9萬棟；而2025年以26.1萬棟排歷史第三低，主因是2024年房市過熱，引發政府祭出第七波信用管制，加上銀行水位持續緊縮，擊潰買方信心，導致交易量斷崖式下墜。 賴志昶補充，值得注意的是，2016、2001年的時報資訊 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
《通網股》光環114年12月每股虧損0.13元
【時報-台北電】光環(3234)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告114年12月營業收入0.62億元，稅前虧損0.15億元，歸屬母公司業主虧損0.15億元，每股虧損0.13元。(編輯：邱致馨)時報資訊 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
恆指週一震盪收高16.01點或0.06%，神華能源、紫金礦業漲逾4%
【財訊快報／劉敏夫】香港股市週一走勢震盪，儘管市場不乏像是比亞迪計畫提高海外銷量等個別利多，但是上週五美國中概股表現欠佳，仍影響了投資人情緒。收盤時，恆生指數上揚16.01點或0.06%，成為26,756.52點；恆生中國企業股指數則是下滑13.60點或0.15%，成為9,147.21點。恆生指數四大類股指數漲跌不一，其中地產類股指數上漲1.84%，表現最為強勢，其餘類股表現分別為，金融類股指數上揚0.74%，公共事業類股指數揚升0.27%，工商業類股指數則是下滑0.44%。上週五美國股市基本持穩，標普500指數收漲0.03%，隨著川普掀起的地緣政治緊張局勢告一段落，投資者重新將注意力轉回企業財報和貨幣政策。道瓊工業平均指數下跌0.58%，那斯達克綜合指數上漲0.28%。追蹤中概股的金龍中國指數下跌，阿里巴巴和蔚來對指數拖累最大。目前正致力於因應國內市場的挑戰的中國電動汽車大廠比亞迪計畫將今年中國以外市場的交付量提升近25%，至130萬輛。其他消息方面，中國官員據悉已告知包括阿里巴巴在內的國內大型科技企業，可著手準備輝達H200人工智能晶片的採購。此外，李嘉誠旗下長和計畫將港口資產分拆財訊快報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
0126歷史今天 慈濟南非聯絡處成立
歷史上的今天，1992 年 1 月 26 日，慈濟南非聯絡處成立茶會，在幕後委員黃丁霖，約翰尼斯堡自宅正式成立。當時正值南非廢除種族隔離政策後的動盪時期，社會衝突頻仍，證嚴上人勉勵台商，用愛回饋腳...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握好天氣！明起轉濕冷 下一波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導中央氣象署預報員朱美霖今（26）日上午說明，未來一週受到兩波冷空氣及降雨影響，因此在迎風面、中部和南部的山區會有局部降雨，不過今天各地大致是多雲天晴，從明天（27日）起轉為濕涼、濕冷，下一波冷空氣預計週末（31日、2月1日）會再影響台灣。民視 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
【公告】長廣上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果
日 期：2026年01月26日公司名稱：長廣(7795)主 旨：長廣上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果發言人：吳志軒說 明：1.事實發生日:115/01/262.公司名稱:長廣精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。6.因應措施:(1)主辦承銷商：元大證券股份有限公司(2)證券名稱、代號：長廣（股票代號：7795）(3)實際過額配售數量：1,080,000股(4)承銷價格：每股新台幣125元(5)過額配售所得價款：新台幣135,000,000元(6)執行穩定操作期間：115/01/16~115/01/22(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無中央社財經 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
把握今明兩天好天氣！週二冷氣團南下「先濕冷後乾冷」 最冷時段曝光
今日（1/25）清晨仍然偏冷，不過白天起氣溫回暖，日夜溫差超過10度，迎風面有局部短暫雨，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有大雨發生機率，氣象署清晨針對基隆市、新北市、宜蘭縣及台東縣發布大雨特報。明日天氣持續回暖，不過週二（1/27）冷氣團南下，同時降雨增多。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
別被回暖騙了！週四清晨恐探11度 東北季風＋輻射冷卻雙效低溫來襲
氣象署指出，明天全台水氣增加，北部與東半部將出現局部短暫降雨，中南部則有零星降雨機會。隨著冷空氣南下，氣溫也將逐漸下降，北部與東北部清晨低溫約15至16度，南部及花東約17至18度，高溫方面，北部與東部介於19至23度，中南部仍有25至27度。此外，在冷空氣與充沛水氣配...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 2則留言
明起變天「兩波冷空氣南下」濕冷剩11度 這天雨最大
本周台灣將迎來兩波冷空氣，氣象專家林得恩表示，第一波冷空氣明先抵北台灣，最冷落在周三清晨，第二波則自周六起影響，強度更強，有機會達強烈大陸冷氣團等級，迎風面以濕冷為主；中央氣象署也提醒，明低溫預測，台灣各地及澎湖15至18度、金門13度、馬祖11度；周三、四中部以北、宜蘭及金門11至15度，南部、花東及澎湖15至18度，馬祖10至11度，明日晚至周三晨北部、東北部局部地區可能出現較大雨勢。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
吳德榮：東北季風27日南下 平地低溫探11度
（中央社記者張雄風台北26日電）氣象專家吳德榮今天表示，明天上午東北季風南下，氣溫漸降，28日晚間至29日清晨本島平地最低氣溫可降至攝氏11度左右；31日晚起另一波東北季風南下，北台灣偏涼微冷。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
本週2波冷空氣來襲！「最凍時間點」低溫探11度 降雨熱區一次看
又要變天？氣象專家吳德榮在專欄《洩天機教室》中指出，根據昨（25）日20時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（26）日各地晴時多雲、天氣穩定；白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚涼，日夜溫差大。各地區氣溫為北部16至26度、中部16至28度、南部16至28度以及東部16至25度。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
台商吸收政院前公共關係科長胡鵬年當共諜 2人羈押禁見
台商鄭明嘉自2016年起擔任中共統戰部轄下外圍組織幹部，涉嫌於2021年吸收退休赴中從事教職的前行政院秘書處公共關係科科長胡鵬年，要求吸收我政治人物、現退役軍人，高檢署今依違反「國家安全法」為中國發展組織罪嫌起訴2人，並對鄭求刑10年。台灣高等法院今開接押庭，法官當庭裁定2人羈押禁見。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
動力火車小巨蛋演唱會完售！5/15~5/17連唱三天！時間地點、票價座位一次看
去年拿下金曲獎最佳演唱組合獎的動力火車，宣布將於5/15、5/16、5/17一連三天重返台北小巨蛋，舉辦《台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場》演唱會。上次他們在小巨蛋開唱是2023年，當時兩場門票開賣即秒殺，這次首度挑戰連唱三場，讓出道多年的他們坦言對演唱會票房會擔心，不過他們也準備好用最好的狀態，最經典純粹的音樂，以出道多年累積的音樂能量帶給支持他們的歌迷最完美的演出。動力火車演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 週前 ・ 1則留言