一圖看懂一週天氣》週二變天！全台濕冷探10度 高山追雪看這

中央氣象署指出，未來一週台灣將接連受到兩波冷空氣影響，今（26）日雖然各地溫暖舒適，但明（27）日週二起強烈冷空氣南下，配合華南雲雨區東移，全台將轉為「濕冷」型態，且週三（28日）、週四（29日）清晨受輻射冷卻影響，局部低溫恐下探10度。

把握今日好天氣！溫暖舒適、僅零星雨

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今日環境風場偏東南風，水氣較少，全台各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫方面相當舒適，預測各地白天高溫約23至26度，早晚低溫普遍在15至18度之間。

需特別留意的是，今日清晨中南部地區、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；此外，台東（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

週二起變天 濕冷急凍、防範大雨

天氣將在週二出現重大轉折。隨著東北季風增強或大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，台灣將進入濕冷環境。

屆時降雨熱區將擴大，週二晚間至週三清晨水氣最盛，中部以北、宜蘭及東北部降雨機率明顯提高，甚至有局部較大雨勢發生的機率；花東及南部山區也有零星短暫雨。

氣溫也將溜滑梯式下降，週二、週三中部以北及宜蘭低溫將降至11到15度，南部及花東則約15到18度，感受上會明顯轉冷。

最冷時刻曝光 輻射冷卻恐探10度

這波冷空氣的最低溫預計出現在週三與週四的清晨。雖然週四起水氣減少、白天氣溫回升，但受「輻射冷卻」效應影響，早晚氣溫仍低。鄭傑仁指出，屆時局部地區低溫恐下探10度。

週四、週五（30日）冷空氣減弱，各地轉為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星降雨，白天氣溫回升，北部及東半部高溫約22至24度，中南部可達25度以上，但日夜溫差大，早晚仍需保暖。

高山追雪熱點：3000公尺以上有機率

對於想追雪的民眾，本週二、週三將是關鍵時機。

氣象署表示，若水氣與溫度條件配合，週二至週三全台3000公尺以上高山有零星降雪或結冰的機率。

氣象署特別提醒，高山地區夜間及清晨路面易結冰、濕滑，行車用路及登山務必注意路況安全。

週末天氣再變 東北季風接力報到

短暫回溫後，週末天氣又不穩定。預計週六（31日）、週日（2月1日）將有鋒面通過及新一波東北季風增強。

屆時迎風面的北部、東半部將轉為局部短暫雨，氣溫再度下降轉涼，中南部則維持多雲到晴的天氣型態，未來一週天氣變化快速，請民眾務必隨時留意最新氣象資訊。