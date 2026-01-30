一圖看懂一週天氣》鋒面、冷氣團夾擊 全台「濕冷4天」最凍時間點出爐

鋒面今（31）日通過台灣，搭配東北季風增強或大陸冷氣團南下，全台天氣明顯轉濕轉冷，且越晚越冷，預估夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約13至15度。中央氣象署也提醒，這波冷空氣將影響到下週二（2月3日），請民眾務必做好保暖工作。

全台雨神同行 3000公尺以上高山有賞雪機會

氣象署指出，今日起降雨範圍擴大，主要集中在中部以北、東半部地區及南部山區，南部平地亦有零星降雨機率。這波水氣影響將持續至週一（2月2日），屆時中部以北及宜蘭降雨較為廣泛。

值得注意的是，若溫度與水氣條件配合，今晚起中部以北及宜蘭、花蓮海拔3000公尺以上的高山有零星降雪機率，提醒計畫前往山區的民眾，需特別留意路面結冰與濕滑情形，確保行車安全。

週日最冷、下週二才回溫

在溫度方面，冷空氣強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，影響時間預計從今日持續至下週二清晨。

今起氣溫溜滑梯，要直到下週二天氣才會好轉。（圖／取自「報天氣－中央氣象署」臉書）

今日北部及宜蘭高溫約17至21度，入夜後氣溫驟降，中部以北及宜蘭低溫普遍落在13至15度，南部及花東則為16至19度。離島天氣方面，澎湖、金門、馬祖均為陰天短暫雨，氣溫分別約17至20度、12至16度及11至14度。另需注意，週末各沿海及離島風浪偏大，前往海邊活動應特別注意安全。

其中，週日（2月1日）將是這波冷空氣影響最明顯的時刻，中部以北及宜蘭整天偏冷，北部高溫僅剩15、16度；直到下週二白天起冷空氣減弱，氣溫才會逐漸回升。