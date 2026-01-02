一圖看數據Q1股票勝債券、2026三大看點、四大布局一次掌握

美股資料照。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 迎接2026年開紅盤，富蘭克林證券投顧表示，統計過去十年全球主要股債市第一季平均報酬率，普遍均有不錯表現。主要股市中以具備旺季行情的黃金礦脈股和科技股漲幅最為突出，債市中以美國公債、新興當地債及美國非投資等級債的表現較佳。

以下是富蘭克林證券投顧盤點解析2026年觀盤重點：

三大看點包括經濟數據及財報：投資人可藉此檢視和評估股市續攻力道；(2)重要會議：橫跨科技、生技醫療及世界經濟論壇；(3)聯準會：聯準會利率會議將於1/27~1/28舉行，目前市場預期暫停降息的機率偏高，美國總統川普可能公布下任聯準會主席人選。

2026年Q1投資策略建議

展望2026年，預期全球經濟穩健增長、聯準會等主要央行維持中性偏寬鬆的政策環境，以及AI、國防與基礎建設等投資需求引領下，全球股市上漲潛力可期，美股及AI投資仍將是主旋律。但不同於2025年美股漲勢僅集中在AI等少數權值股，2026年預期資金將向外尋找估值較便宜的標的，看好全球、新興市場股債市及日股等投資機會。

2026年第一季投資首重分散，建議採取「股 債 平衡」的麻花策略，美元及非美資產並進，掌握紅包行情：

核心：首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，將受惠美國經濟軟著陸及聯準會寬鬆政策。

美股：首選科技、創新科技及生技股票型基金，參與AI及多元創新商機。

非美資產：聯準會降息預期、全球資產再平衡趨勢、新興市場加速貿易轉型及評價面相對便宜優勢，持續締造非美元資產機會，看好新興當地貨幣及全球債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票首選日本股票型基金。

黃金資產：整體宏觀經濟持續有利黃金貴金屬資產表現，加上黃金與傳統股債資產相關性低，建議在投資組合中納入5%~10%黃金股票型基金，有助分散風險並提高報酬機會。

資料來源：理柏資訊、彭博資訊、富蘭克林證券投顧整理

近十年主要股債指數第一季報酬率平均值(%)。 圖：理柏資訊，富蘭克林證券投顧整理