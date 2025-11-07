一圖看鳳凰颱風最新侵襲機率！賈新興曝降雨熱區
生活中心／綜合報導
鳳凰颱風來勢洶洶，各界持續關注未來颱風路徑。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（7）日表示，務必特別關注颱風後續移動趨勢，以及10日至11日南側太平洋高壓的趨勢。
賈新興在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」說明，7日至9日的氣溫將略微回升、降雨少，10日至14日受到東北風變強及颱風影響，新竹以北及宜蘭天氣變涼，降雨也將轉為明顯。
賈新興指出，週末的天氣變化至關重要，將影響下週台灣整體天氣發展。他說，根據最新路徑預測，鳳凰颱風將先登陸菲律賓呂宋島，雖然屆時強度會短暫減弱，但進入南海後有再度發展的機會，不排除再增強為中度颱風。
賈新興分析，依照目前數值模式顯示，該系統9日可能升格為強烈颱風，登陸菲律賓後強度勢必明顯減弱，不過出海後持續發展，仍有機會重新增強。他也說，通過呂宋島後會有明顯北轉，朝東北方向前進，也就是往台灣接近。至於是沿台灣海峽北上，或直接登陸台灣，仍需觀察最新動態。
至於會不會出現共伴效應，賈新興直言，從資料來看確實有機會出現，但主要影響區域會在台灣北方海面及沖繩一帶。他也表示，未來5天受東北風影響，北海岸、基隆及宜花東地區會有降雨；而後5天受到颱風外圍環流影響，台中以南、台東及屏東也可能出現降雨。
賈新興提醒，目前颱風強度與路徑變數仍大，民眾應密切關注9至11日最新預報，及早掌握可能影響台灣的天氣變化。
