一圖看》小摩為何全面上調台積電未來數年成長預測？

台積電今（15）日召開法說會，董事長魏哲家公布今年資本支出達520～560億美元。 圖：截自台積電法說會畫面

[Newtalk新聞] 外資摩根大通（JPMorgan）最新發布研究報告，基於前所未見的「超級急單溢價」模式，以及 AI 基礎設施需求的爆發性成長，全面上調台積電未來數年的營收、毛利率與資本支出預測，並對台積電長期展望展現高度樂觀態度。

以下是分析師葉俊敏解析摩根大通的研究報告，台積電已正式進入一個不同於以往的成長階段，其獲利結構與產業地位正出現質變。如下圖

驅動力一：前所未見的「超級急單溢價」

摩根大通指出，台積電目前約 10% 的訂單屬於急單，其中約一半為「超級急單」，客戶願意支付顯著溢價以確保產能。此一訂單結構，在台積電歷史上極為罕見。

廣告 廣告

超級急單溢價最高可達 100%，顯著推升整體產品組合與獲利能力，成為毛利率持續上修的關鍵來源。受惠於此，摩根大通預估，台積電在 2026–2027 年的平均毛利率將達 62%，明顯高於市場共識的約 60%，顯示市場可能低估其獲利彈性。

驅動力二：AI 基礎設施的強勁成長動能

另一項關鍵動能來自 AI 資料中心與基礎設施需求的長期成長。摩根大通預估，台積電 AI 相關營收的 年複合成長率可達 50%（中段水準），並將在 2024 至 2029 年間高速擴張。

報告指出，AI 不僅是短期題材，而是支撐未來數年先進製程、先進封裝與高階運算需求的核心引擎。

CoWoS 產能快速擴張，先進封裝成關鍵戰略。在先進封裝方面，摩根大通預估，台積電 CoWoS 產能年增率將高達 69%，顯示 AI 晶片對高階封裝技術的需求仍遠未滿足。

CoWoS 成為 AI 晶片不可或缺的關鍵製程，產能擴張將進一步鞏固台積電在 AI 晶片供應鏈中的核心地位。2026 年產能擴張幅度將相當驚人，市場仍低估其戰略價值。

從預測數據對比來看，摩根大通對台積電的看法明顯較市場共識更為樂觀（以 2026 年為例）：營收年增率：JPM 預估 31%，高於市場共識的 27%。

平均毛利率：JPM 預估 62%，市場共識約 60%。

資本支出：JPM 預估約 480 億美元，高於市場預期的 460 億美元。

這代表台積電未來不僅「賺得多」，也「投資更多」，以持續鞏固技術與產能護城河。

總結：結構性成長趨勢確立

摩根大通強調，台積電正同時受惠於 價格結構改變（急單溢價）與需求結構升級（AI 基礎設施），這是過去半導體循環中從未出現過的組合。

在兩大核心驅動力加持下，台積電的成長已不再只是景氣循環，而是進入長期結構性上升軌道。對投資人而言，市場對其長線價值的重新定價，可能仍在進行中。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

童振源專論》世界離不開台灣：台海和平攸關全球經濟命脈

護國神山亮眼財報發威！美股道瓊漲292點、台積電ADR飆升4.44％