一圖看》CES 2026 雜音下被錯殺的三大AI潛力股

NAND 需求猛引發市場關注相關受惠股價的動能強勁，圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 「在 CES 題材震盪、市場短線資金輪動之際，部分 AI 供應鏈個股因情緒面遭到錯殺，但從基本面與技術定位來看，反而浮現中長線布局價值。」分析師葉俊敏表示，美系券商點名台光電、奇鋐與貿聯-KY，認為三家公司在材料、散熱與電源連接等關鍵環節具備高度不可替代性，長期成長趨勢並未因短期雜音而改變。

以下是分析師提供與解析內容：

台光電（2383）受惠於 M9 高階材料獲得優先採用，M9 等級在效能與散熱表現上明顯優於 M8 ，有助提升高速運算穩定度。由於材料成本占 BOM 比重不到 1%，客戶更重視效能而非成本，顯示其產品具備強定價能力。

廣告 廣告

奇鋐（3017）專注於 AI 機櫃核心「白區」散熱，產品應用於伺服器機櫃內部與周邊，是高功率運算不可或缺的一環。券商預期 2026 年第一季營收淡季不淡，年增率可望超過 100%，並上修明年 EPS 預估，顯示獲利動能持續強勁。

貿聯-KY（3665）主力產品不受模組化影響，無論出貨數量或整體產值皆具成長潛力。即使部分 computing tray 走向模組化，對資料傳輸與電源線束需求影響有限，反而有助出貨量與單價同步提升。

整體而言，三家公司皆站在 AI 基礎建設升級的關鍵位置，在市場情緒修正下更凸顯其長線投資價值。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

繼續燒錢！馬斯克旗下xAI去年第3季淨損擴大至14.6億美元

台積電衝刺2000大關 五大外資目標價全公開