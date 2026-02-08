一圖秒懂！春節彰化全縣垃圾車4天「休眠」 「天眼」抓偷倒照罰

〔記者張聰秋／彰化報導〕再過7天，下週日(15日)就是「馬年」小年夜，前一天的週六(14日)則是9天春節連假首日，彰化縣民最關心的垃圾收運時程已出爐，彰化縣環保局表示，今年連假期間全縣垃圾清運將有4天進入「休眠狀態」，分別是大年初一(17日)至初三(19日)以及連假最後一天初六(22日)。環保局特別強調，科技執法「天眼」錄影設備在過年期間沒有休息，民眾切勿心存僥倖隨意棄置垃圾，以免年後收到罰單。

根據環保局彙整26鄉鎮市公所的清運時間表，連假首日(14日)全縣維持正常收運。值得注意的是，15日小年夜適逢週日，今年情況較往年特殊，並未全面維持收運，包括線西、伸港、福興、花壇、埔鹽、社頭、北斗、二林、埤頭、芳苑、竹塘、溪州等近半數鄉鎮市當天均停止收運，民眾排出家裡的垃圾前務必先確認。

廣告 廣告

16日大年除夕，全縣各公所清潔隊將全力總動員，當天會一直清運到垃圾全數處理完畢才下班。花壇、芬園、大城及竹塘等公所更會額外加開清運車次，目標是協助縣民在除夕夜前徹底「斷捨離」，在乾淨的環境中歡度春節。

至於17日(初一)至19日(初三)，全縣清運將進入連續3天的「休眠期」，垃圾車將不進巷弄。這段期間僅有少數鄉鎮提供定時定點收運服務，民眾若有急迫丟棄需求，須在限定時間內自行前往指定地點。環保局強調，定點「天眼」的監控鏡頭在過年期間仍會照常運作，一旦錄影蒐證發現違規亂倒，年後將依《廢棄物清理法》開罰。

連假後半段，20日(初四)部分鄉鎮如鹿港、和美、二林等恢復收運；21日(初五)全縣26鄉鎮市則全面恢復清運。但要注意，22日(初六)是連假最後一天，再度碰上週日，全縣將再次全面停收。環保局呼籲，年節期間垃圾量大，請大家善用「樂圾通」及「清運e點通」APP掌握即時動態，並落實垃圾分類與廚餘瀝乾，共同守護環境整潔。

「馬年」9天春節連假，在非清運時間垃圾就不能像平常日一樣放在路邊等待垃圾車，環保局提醒縣民與社區大樓留意時間。(記者張聰秋攝)

彰化市公所清潔隊部開放民眾定點倒垃圾，提醒不能混雜事業廢棄物。(記者張聰秋攝)

彰化市公所清潔隊前放置垃圾車，供民眾自行前來倒居家垃圾。(記者張聰秋攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

全台海軍眷村最大聚落 年貨大街開鑼了

春節垃圾停收3天！台南環境清潔週啟動 年前加班清運到除夕

健康網》女神級白髮不染崇尚自然 醫讚同：植物染也未必安全

垃圾輻射值超標退運！ 埔里清潔隊：首次遇到 急尋來源

