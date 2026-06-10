圖表／連29月「生不如死」！台灣5月出生數再次跌破7千人 總人口數2325萬餘人

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台灣今年2月出生數以6523人創下新低，雖然之後出生數回升至8000餘人，但5月又再次破7000人。（圖／取自PIXABAY）

內政部今（10日）公布最新戶口統計資料，截至5月底，台灣總人口數2325萬2641人，與去年5月相較減少10萬2829人，人口已經連續29個月負成長。觀察出生數，去年5月與11月新生兒分別為8433人、7946人，接連改寫單月歷史新低；今年2月再以6523人創下新低紀錄，雖之後出生數回升至8000餘人，但5月又再次跌破7000人，僅6832人。

根據內政部最新統計，截至5月底，台灣總人口數2325萬2641人，相比去年同期減少10萬2829人，對比4月少了9903人。就縣市別言，與去年同月比較，人口增加率最高者為連江縣0.33%，其次為桃園市0.32%，第三為新竹縣0.25%；人口減少最多為金門縣1.51%，其次為嘉義縣1.178%，第三為台北市1.175%。

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新生兒數部分，5月出生數為6832人，折合年粗出生率為千分之3.46，相比去年同月減少1601人，較上月減少1312人。以縣市觀察，粗出生率最高為連江縣千分之8.92，其次為台東縣千分之5.09、澎湖縣千分之4.64、新竹市千分之4.37；最低則為基隆市千分之1.90、苗栗縣千分之2.69，以及嘉義縣的千分之2.75。

回顧歷年數據，去年5月與11月新生兒數分別為8433人、7946人，接連改寫單月歷史新低；今年2月再以6523人創下新低紀錄。雖然之後出生數回升至8000餘人，但5月又下滑至6832人。

在死亡數部分，5月人口死亡數為1萬5158人，折合年粗死亡率為千分之7.67，較去年同期減少224人，也較4月減少836人。就縣市別言，粗死亡率最高為台東縣千分之11.83，其次為嘉義縣千分之11.40，再其次為花蓮縣千分之10.85；最低為連江縣千分之5.17，其次為金門縣千分之5.97，再其次為桃園市千分之6.01。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣5月人口自然增加為負8326人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，5月為負1577人；整體計算自然增加與社會增加後，5月總人口較4月減少9903人。

台灣去年邁入超高齡社會，截至5月底為止，0歲至14歲人口數264萬2980人占總人口比率11.37%、15歲至64歲人口數1585萬9310人占68.20%，65歲以上人口數475萬351人整體占比則為20.43%。就縣市別言，65歲以上人口比率最高為台北市24.56%，最低為新竹縣15.34%。



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