【圖解出口3-3】對美順差10年暴增近23倍 川普有何底氣施壓台灣「加碼投資」？

圖為2025年3月3日，美國總統川普（左起）在白宮召開記者會，宣布台積電將新增投資美國1千億美元，台積電董事長魏哲家（左二）；美國商務部長盧特尼克、「人工智慧與加密貨幣沙皇」塞克斯參加記者會。路透社



AI商機加上國際供應鏈重組，去年我國出超1,571.4億美元，再創歷史新高；光是對美國出超就達到1,501.2億美元，也是歷史新高，相比10年前（2016年）對美順差僅63.1億美元，暴增近23倍。

行政院副院長鄭麗君及經貿談判辦公室總談判代表已楊珍妮宣布，台美關稅談判底定，稅率將降至15%且不疊加；企業自主投資美國2,500億美元、政府提供信用保證2,500億美元，投資領域包括半導體先進製程、AI伺服器及能源等3大領域。

經濟部長龔明鑫表示，據此，5奈米以下先進半導體製程到了2030年將有85%留在台灣生產，15%移往美國；到了2036年，這項比重將變成台灣生產80%，20%美國生產。外界預料，美國仍持續祭半導體232條款，促使相關供應鏈移動到與美國簽署貿易協定的國家生產，我國出口版圖勢將繼續挪移。

其他主要出超市場還有對陸港出超773.5億美元、對東協出超564.2億美元。

雖然韓國成第一大逆差來源國，但對日本逆差仍繼續放大，已達248.2億美元，能源採購也讓中東逆差達到193億美元。但隨著台灣投資美國阿拉斯加天然氣真成，以及未來承諾的天然氣採購計劃，與中東因能源採購逆差不排除縮小。

10年來我主要出入超市場變化。太報製表

資策會產業情報研究所所長洪春暉日前在勤業眾信Future Talk論壇表示，對等關稅、美中對抗、地緣政治已讓經濟預測越來越困難，外在變數越來越多、經濟模型解釋力就越來越低。但影響2026年經濟及產業動向的不確定性因素，仍是「美國對等關稅」以及「232調查」尚未底定，尤其232條款對台灣ICT產業的影響更劇。

洪春暉說，美國仍以強勢態度要求各國供應鏈赴美投資，台灣AI伺服器大廠已紛紛在美國設廠。

ICT產品赴美 投資速度越來越快

外界分析，2025年一系列「創新高」的數據，背後都隱含者AI伺服器商機，包括對美出口1,982.7億美元、對美國出超1,501.2億美元；資通與視聽產品出口2,511.5億美元、電子零組件出口2,228.7億美元；自韓國進口636.4億美元，對韓國逆差370.2億美元等，雖已確定是「空前」，但會否變成「絕後」，誰也不敢說。

另外，當川普「美國優先」主義盛行後，世界各國都在爭取供應鏈到當地投資，洪春暉表示，雖然232條款未定，但供應鏈確實重新開始移動，尤其ICT產品；而當赴美國投資的速度越來越快，是否影響台廠赴日本、歐洲的投資速度，值得觀察。

