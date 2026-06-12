【圖解投資2-1】新廠蓋不停！製造業民間投資10年成長1.5倍 經部樂觀估今年再創高

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AI及淨零商機帶動台灣10年來製造業投資大增1.5倍 。圖為輝達執行長黃仁勳在GTC Taipei介紹新一代AI平台Vera Rubin。李政龍攝



經濟部公布今年第1季的製造業國內固定資產增購達7,001億元，創歷年單季新高，年增14.5%，表現淡季不淡。統計處副處長陳玉芳表示，去年起製造業投資就很不錯，民間投資創歷年新高，今年首季表現就淡季不淡，若以主計總處估算今年民間實質投資呈逐季增加態勢來看，今年全年投資也可以「樂觀看待」。

統計指出，去年製造業（不含土地）實質增購2兆5,180億元，時隔2年後再創歷年新高。延續去年投資旺盛態勢，今年首季也續創歷年單季新高。

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今年第1季製造業固定資產增購7,001億元，不只較去年同期增加14.5%，也比去年第4季增加1.3%。

新建廠房進入裝機期 Q1投資創歷年單季新高

陳玉芳指出，民間投資態勢通常呈現逐季走高，越到年底越旺，在年初淡季期間仍改寫單季新高紀錄，主要受惠科技大廠在去年底已建妥廠房，今年初開始機械進駐，才會讓今年第1季的固定資產增購金額超過去年第4季。

按主計總處最近公布預估，今年全年民間投資實質增速達6.43%，年增率較今年2月上修2.19個百分點，各季投資增速則是5.79%、5.71%、6.95%、7.37%，大致呈現逐季上升態勢。

半導體新廠進入裝機期，今年第1季固定資產增購7,001億元，創歷年單季新高。取自TSMC

AI、淨零商機領跑3業別 民間投資擴大

回顧過去10年投資，2025年整體製造業固定資產增購較2015年成長近1.5倍，相當於年均增速14.9%。以主要中行業來觀察，可看出10年來，電子零組件業的投資增加了逾2倍，石油及煤製品業則成長逾1.8倍，電力設備及配備業更是成長逾2.7倍。以上這3個業別的投資增速皆高於整體製造業，可說是拉動民間投資成長的大功臣。

陳玉芳說明，電子零組件業主要受惠AI商機下的先進半導體製程投資，以及先進封裝測試產能持續擴廠。

石油及煤製品業除了有中油配合能源轉型政策而新建的三接工程，也有國營及民營石化業者新建油氣儲槽，更有石化業者配合循環經濟、淨零排放政策而增購的脫硫、低碳設備，以及製程精進優化的投資案，進而帶動投資成長。

10年來製造業投資變化。太報製圖

AI商機外溢 帶動電力投資10年翻倍增

電力設備及配備業10年來固定資產增購成長2.7倍，陳玉芳表示，主動能首先來自台電推出10年強化電網韌性建設計畫，2023年至2032年共投入5,645億元進行電網更新，進而帶動相關投資。

之後，從去年第4季起到今年第1季，又因AI商機外溢需求，帶動重電廠商加碼投資；當然也有因離岸風電政策而帶動電纜、變電及配電設備需求的投資。以致於電子設備及配備業的投資增速遙遙領先各產業別。

回顧電力設備及配備業的投資軌跡可發現，2015年該業別投資僅110億元，在主要行業別中排名第8；2020年起該業別投資額倍增至215億元，2025年又再倍增至410億元，光是今年第1季的投資金額就達107億元，單季表現就與10前的全年成績相當。

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