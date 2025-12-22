太報

圖解新聞/張文4分鐘狂丟20彈 北捷殺3人「二度變裝」混人群身影曝

曹岡陽
張文穿著怪異連身雨衣，拉著汽油彈之行李箱進入北車地下道。北市警提供
張文穿著怪異連身雨衣，拉著汽油彈之行李箱進入北車地下道。北市警提供


上週五（12／19）27歲張文犯下隨機殺人案，一共慘忍殺害3人，十多人受傷。北市警方也還原張文犯案足跡，發現他除了策畫一年半外，當天多次更換交通方式及變裝，企圖躲避及拖延警方之查緝時間，警方也將已查獲的相關監視器畫面，從當天租屋處縱火開始，到狡猾製造混亂離開台北車站地下街，用時序破解張文狡猾犯罪行徑。

一、16時53分

張文於北市中正區公園路租屋處縱火。

張文在租屋處縱火，警方5分鐘後到場滅火。北市警提供
張文在租屋處縱火，警方5分鐘後到場滅火。北市警提供

二、16時59分

張文步行進入台北捷運地下街，身穿連身雨衣、手拉裝汽油彈行李箱。

廣告
張文穿著怪異連身雨衣，拉著汽油彈之行李箱進入北車地下道。北市警提供
張文穿著怪異連身雨衣，拉著汽油彈之行李箱進入北車地下道。北市警提供

三、17時23分

張文找到隱蔽處快速變裝，將雨衣脫掉，露出戰術背心、並戴上防毒面具，企圖遮蔽容貌。

張文脫下雨衣，露出戰術背心、戴上防毒面具。北市警提供
張文脫下雨衣，露出戰術背心、戴上防毒面具。北市警提供

四、17時23分至17時26分

張文丟擲17煙霧彈，餘留4顆煙霧彈未使用；丟擲3顆汽油彈。

張文丟擲煙霧彈、汽油彈引發恐慌。北市警提供
張文丟擲煙霧彈、汽油彈引發恐慌。北市警提供

五、17時26分

張文脫下戰術背心及防毒面具，換穿米黃色外套、黑色側背包，作案鞋子棄置現場。

張文脫下戰術背心、防毒面具，再度換裝。北市警提供
張文脫下戰術背心、防毒面具，再度換裝。北市警提供

六、17時27分

張文黑布摀住臉面，穿米黃色外套、黑色上衣及黑色短褲、黑色側背包，佯裝民眾離開犯案現場。

張文黑布摀臉，佯裝旅客趁機逃往中山站。北市警提供
張文黑布摀臉，佯裝旅客趁機逃往中山站。北市警提供

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導
張文高中品學兼優！成魔搜出13刀、29彈 摸透誠品地形爬頂樓身影曝
不明帳號恐嚇血洗台中新光三越「目標50人」！警方證實IP來自柬埔寨
殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生

其他人也在看

張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝　警追「冷錢包」查金流

張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝　警追「冷錢包」查金流

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前84
「張文我兄弟」落網？原來是轉貼者、身分是電機系男大生

「張文我兄弟」落網？原來是轉貼者、身分是電機系男大生

張文恐攻北車、捷運中山站、誠品南西店事件目前出現更多恐嚇言論，19日他犯案當晚有人自稱是他的好兄弟，要在本月25日晚間在高雄車站做大事，近日落網的疑犯經查是轉貼者，是位電機系男大生，「真兇」尚未落網。

中天新聞網 ・ 1 天前48
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭

肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭

台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前41
北捷案發時「為何路人沒反應？」王婉諭曝背後真相：是台灣人的脆弱

北捷案發時「為何路人沒反應？」王婉諭曝背後真相：是台灣人的脆弱

北捷案釀4死11傷，針對網傳「遇到這種情況，為什麼不趕快跑？」之質疑，時代力量黨主席王婉諭發文指出，台灣社會長期的安全感導致民眾面對極端暴力時易出現「本能僵住」，這是幸運也是脆弱。她同時讚揚現場挺身而出的店員與日籍記者，呼籲政府建構兇手生命歷程以理解悲劇根源，並請大眾停止散播陰謀論，避免恐懼撕裂社會。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前196
早寫好殺戮計畫！張文房內驚見大量「這1物」手機竟神祕消失

早寫好殺戮計畫！張文房內驚見大量「這1物」手機竟神祕消失

社會中心／綜合報導北捷台北車站M7出口及誠品生活南西館一帶，19日晚間驚傳暴力攻擊事件。一名27歲張姓男子疑似在多個地點施放煙霧彈並縱火，隨後持長刀對不特定民眾行凶，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。警方事後勘驗現場指出，張文事前已備妥大量汽油彈、煙霧彈與各式刀械，研判整起犯行並非臨時衝動，而是經過事前規劃，意圖造成大規模傷亡。

民視 ・ 1 天前18
張文無兒女、配偶　家屬可用張文遺產賠償　若「拋棄繼承」免賠

張文無兒女、配偶　家屬可用張文遺產賠償　若「拋棄繼承」免賠

張文隨機殺人事件震驚社會，造成多人死傷後自身墜樓身亡，引發法律賠償問題。由於兇嫌已死，刑事訴訟將獲不起訴處分，民事賠償則落在其父母身上，但若父母選擇拋棄繼承則無需承擔責任。根據犯保協會規定，死者遺屬最高可獲180萬元補償，重傷者可獲80至160萬元。英勇阻止兇嫌而犧牲的余姓男子，其家屬將獲得來自台北市政府和桃園市政府共計超過千萬元的撫卹金與理賠。

TVBS新聞網 ・ 16 小時前35
影/又一個自稱「張文同夥」！作業員台中落網

影/又一個自稱「張文同夥」！作業員台中落網

在北捷、捷運中山站商圈共奪走3條人命的張文最後跳樓身亡，但目前台灣北中南陸續出現自稱他「同夥」的人，有位張姓男作業員上網po文暗示將在北捷板南線發動攻擊，三峽警方迅速查出他的位置，前往台中清水逮捕他。

中天新聞網 ・ 23 小時前60
「張文我兄弟，12/25高雄車站做大的」嘴秋網友抓到了…5萬交保

「張文我兄弟，12/25高雄車站做大的」嘴秋網友抓到了…5萬交保

北捷M7、中山站19日發生隨機攻擊案造成4死的悲劇後，當晚即有人在社群平台Threads上指出， 要在12月25日當天在高雄車站「做大事」，檢調不敢大意，隨即組成專案小組追查，20日拘提留言的陳姓男子到案，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭知交5萬元交保候傳，但橋檢事後澄清，陳男身分為一名電機系男大生，僅轉貼並非原始PO文者。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前67
頂樓追張文沒拿槍！下班警來不及領裝　百貨逆衝手扶梯逮人畫面曝

頂樓追張文沒拿槍！下班警來不及領裝　百貨逆衝手扶梯逮人畫面曝

北捷台北車站、中山商圈19日發生驚悚隨機砍人案，事後凶嫌張文和警方先後進入中山一家百貨頂樓畫面曝光後，引發網友質疑警察為何僅用警棍和手電筒、沒用槍，今（21日）中山一派出所所長李欣鴻受訪回應，表示部分下班同仁獲報來不及領裝就直衝現場，另也有同仁獲報當下依規定不用領槍、防彈背心等，當天員警衝中山百貨密錄器視角也曝光。

鏡新聞 ・ 21 小時前28
從地獄爬回來的人 韓國瑜 金句連發

從地獄爬回來的人 韓國瑜 金句連發

在藍營政治人物中，立法院長韓國瑜的機智與反應，堪稱名列前茅，深受韓粉支持。例如大罷免期間，韓國瑜為遭罷藍委站台，接連說出「一寸光陰一寸金，罷免原來發神經」、「罷免若成功，台灣民主一場空」等金句，提振士氣。

中時新聞網 ・ 1 天前13
發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署

發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署

發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署

EBC東森新聞 ・ 1 天前70
台人危機意識太低？以為北捷砍人案是快閃活動　網直呼：你才是正常的

台人危機意識太低？以為北捷砍人案是快閃活動　網直呼：你才是正常的

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導台北捷運、中山商圈昨（19）的隨機砍人案，造成4人死亡，現場畫面怵目驚心。事件發酵後，不少網友發文直指現場許多名眾...

FTNN新聞網 ・ 1 天前11
員警緊急衝入誠品內追凶畫面曝光「手還拿著指揮交通棒」

員警緊急衝入誠品內追凶畫面曝光「手還拿著指揮交通棒」

即時中心／林韋慈、魏熙芸報導台北市昨（19）日發生隨機殺人事件，27歲通緝犯張文疑似事先縝密規畫犯案。昨日下午3時40分許，他先後前往台北市林森北路159巷、119巷及長安東路75號連續縱火，隨後返回台北市中正區住處更衣，再於租屋處縱火；下午5時23分步行至北捷台北車站入口處丟擲煙霧彈，晚間6時許轉往北捷中山站站外及誠品生活南西店內持刀砍殺，整起事件共造成4死11傷。

民視 ・ 1 天前41
中科作業員自稱張文｢同夥｣預告板南線屠殺辯惡作劇！深夜羈押禁見

中科作業員自稱張文｢同夥｣預告板南線屠殺辯惡作劇！深夜羈押禁見

[Newtalk新聞] 台北車站及誠品南西店19日晚間發生隨機殺人事件，累計含27歲兇嫌張文共4人死亡、11人受傷。案發後一名任職於中部科學園區的張姓作業員涉嫌在社群平台發文自稱是兇嫌張文的「同夥」，並巨細靡遺地羅列原本規劃在板南線進行大規模殺戮的計畫，甚至以挑釁語氣感嘆：「難怪同夥表示失敗」。台中地檢署於21日拘提張姓男子到案，檢方認為其罪嫌重大且具備反覆實施恐嚇之虞，向台中地方法院聲押聲押，法官裁定羈押禁見。 由於張姓男子發文內容精確對應19日當晚中山站外的無差別攻擊事件，不少網友擔憂張文仍有「隱藏共犯」在逃，造成社會極大動盪。新北市政府警察局三峽分局在接獲報案後迅速啟動專案小組與地檢署展開跨境聯合調查，透過數位足跡鎖定現年43歲、於中科園區擔任作業員的張姓男子，並於21日上午前往張姓男子位於台中市清水區的住處執行拘提與搜索，現場查扣張姓男子的手機進行數位鑑識 ，張姓男子則辯稱只是一時好玩惡作劇。 中檢指出，20日上午7點2分接獲民眾報案，1名暱稱「rleioutalf710902」的網友在Threads留言刊登「不一樣吧！原計畫板南站內～且在5點鐘開始～所以原計畫是5點鐘開始到7

新頭殼 ・ 5 小時前18
哀悼放飲料挨轟！　連鎖飲料董事長鞠躬致歉落淚

哀悼放飲料挨轟！　連鎖飲料董事長鞠躬致歉落淚

台北市 / 綜合報導 台北車站及捷運中山站周邊，19日發生一起隨機殺人案，造成4死11傷的悲劇。一名連鎖手搖飲董事長前往獻花哀悼，卻在花束旁放上自家飲料，疑似打廣告的行為，被網友罵翻，今(21)日下午，他們也特別召開記者會，鞠躬道歉。記者會上一度哽咽，董事長表示自己的不當行為，造成觀感不佳向大眾致歉，希望大家能再給他們機會。 原始連結

華視影音 ・ 22 小時前1
女山友獨攀火炎山墜崖　空拍尋獲倒臥陡峭山谷

女山友獨攀火炎山墜崖　空拍尋獲倒臥陡峭山谷

苗栗縣 / 綜合報導 一名43歲曾姓女登山客，19日下午獨自進入苗栗知名景點火炎山登山步道後就此失聯。警消獲報後展開大規模搜尋，地方搜救協會也利用空拍機協尋，發現曾姓女子困在陡峭的二段式山谷中，確認她是因為墜崖受困，但由於地勢陡峭險峻，搜救隊員不敢大意，利用架梯及繩索垂降，在昨(20)日深夜10點多成功接觸失聯女子，但人已經不幸死亡，後續將牠搬運下山後交由警方及家屬處理。深夜搜救隊員聚集在山腳下，整理好裝備著裝完成，挺進山區內救援。搜救隊員說：「慢慢走，可以走了，彼此速度對稱。」救援地點，位在苗栗知名景點火炎山，警消獲報，一名43歲曾姓女登山客，19日下午獨自進到火炎山登山步道後就此失聯，由外籍看護通報失聯消息，警消展開大規模搜尋，當地救援協會也出動空拍機。搜救隊員說：「剛剛是看到這邊，有黑色的點。」來回尋找後終於在步道附近，一處極度隱蔽深達二段式的斷崖山谷中，發現失聯的曾姓女子身影，確定她墜崖受困，掌握到受困點之後，搜救隊員嘗試從山谷下方挺進，但因為地形極度險峻，加上絕壁斷崖阻擋搜救路線，讓救援難度增加許多，由於懸崖峭壁空勤直升機不易到達，現場地形惡劣風險高，但消防局特種搜救隊沒有放棄。漏夜進行搜救，直到深夜隊員們再次集結出動，這次利用架梯以及繩索垂降，跨越陡峭山壁，在晚間10點多成功接觸到受困的曾姓女子，但她已經明顯死亡，後續利用擔架將人運送下山，交由警方以及家屬處理，但詳細墜崖原因仍待警消持續釐清。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前發起對話
27歲張文隨機攻擊! 妨害兵役通緝中 遭起底"家境不錯"

27歲張文隨機攻擊! 妨害兵役通緝中 遭起底"家境不錯"

社會中心／綜合報導涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人的恐怖兇手，是因為妨害兵役通緝中的27歲張文，如今他的身分也被起底，家境相當不錯，一生的志願就是想當軍人，曾經是空軍志願役，但2022年因為酒駕遭汰除，而他從小個性叛逆，跟家人之間的感情不融洽，爸媽也說2年多沒連繫了。記者vs.嫌犯張文爸媽：「有想要代替兒子幫忙道歉嗎，有知道兒子的近況嗎。」戴著帽子、口罩，雙手緊緊相握，來到二殯準備相驗，面對記者提問不發一語，他們是台北犯下隨機恐怖攻擊事件，嫌犯張文的爸媽。27歲張文隨機攻擊! 妨害兵役通緝中 遭起底"家境不錯"（圖／民視新聞）27歲的嫌犯張文，是桃園市楊梅人，家境相當不錯，爸爸是工程師，媽媽是會計，但他從小個性叛逆，過去就讀桃園的工商餐飲科、雲林的科技大學，但疑似因為爸爸，長期採取比較嚴格的方式管教，因此也讓他難以接受，跟家人之間的感情也不融洽，爸媽說2年多沒連繫了，接到消息才知道兒子犯案，住在高雄的哥哥也表示，不了解弟弟的狀況。高雄市長陳其邁：「據他的兄長表示，那在家裡大概跟這個嫌犯，已經有5年沒有聯絡，那也不清楚他現行居住的地方，跟他的一些活動的這些狀況。」27歲張文隨機攻擊! 妨害兵役通緝中 遭起底"家境不錯"（圖／民視新聞）張文一生的志願就是想當軍人，曾經是空軍志願役，服役於無線電通信中隊，但2022年因為酒駕遭汰除，疑似因此覺得人生失去方向，後續遷移戶籍也沒申報，導致"教召令"沒有送達，去年11月25號沒去教召，涉犯妨害兵役治罪條例，今年7月11號被通緝，他過去對槍械以及軍事設備，相當有興趣，恐怕跟犯案手法拖不了關係。究竟是因為逃兵被通緝，憤而隨機殺人嗎？背後有沒有組織協助，一切的細節，都還有待警方一一釐清！原文出處：27歲張文隨機攻擊！妨害兵役通緝中　遭起底「家境不錯」與家人多年未聯繫 更多民視新聞報導張文用煙霧彈型號曝光！退役少將揪1漏洞：要檢討國際震驚！北捷隨機砍人　AIT發文哀悼：與台灣人民站在一起員警緊急衝入誠品內追凶畫面曝光「手還拿著指揮交通棒」

民視影音 ・ 1 天前4
北捷隨機砍人現場搶命！父女檔醫師「身份曝光」　蔣萬安親赴台大醫致謝

北捷隨機砍人現場搶命！父女檔醫師「身份曝光」　蔣萬安親赴台大醫致謝

台北市日前發生隨機攻擊事件，一名被害人遭兇手張文砍傷後，第一時間受到一對父女檔醫師聯手搶救，北市府受託已找到熱心救人的台大醫院醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔，台北市長蔣萬安今（21日）下午赴台大向2名醫師致謝。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前發起對話
果然壞人？張文案後「士林夜市男持刀亂逛」　警迅速逮人

果然壞人？張文案後「士林夜市男持刀亂逛」　警迅速逮人

即時中心／林耿郁報導張文行兇案引發社會人心惶惶，如今又有人持長刀在街上行走！台北市熱鬧的士林夜市，今（22）天凌晨竟有一名男子，手持長刀在街頭來回閒晃。警方獲報後立即循線展開追查，2個多小時即逮捕涉案人，移送法辦。

民視 ・ 8 小時前9
張文平板曝光「犯罪計畫書」！連走路時間、吃飯、睡覺都縝密羅列

張文平板曝光「犯罪計畫書」！連走路時間、吃飯、睡覺都縝密羅列

（記者張芸瑄／綜合報導）台北車站19日發生震撼社會的無差別攻擊案，27歲逃兵通緝犯張文接連縱火、持刀砍人，造成 […]

引新聞 ・ 1 天前9