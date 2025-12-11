一圖解析！美智庫曝光中國黃海部署16水上設施阻航道 警告重演「南海軍事化」

[Newtalk新聞] 美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）朝鮮專題網站「Beyond Parallel」發布最新報告，指中國自2018年起，在黃海（西海）韓中臨時措施區（PMZ）單方面部署多達13個浮標、2個養殖籠及1個綜合管理平台等16個水上設施。報告援引韓國政府觀點，指這些結構違反2001年韓中漁業協議，禁止永久性設施，這些水上設施為「漸進主權」灰色地帶戰術，可能用以監視巡邏並破壞航道開放，威脅區域航運自由；分析警告，中國舉動類似南海軍事化。

黃海韓中臨時措施區位於韓中專屬經濟區重疊水域，2001年協議是希望促進漁業合作與透明管理。CSIS直接附圖整理16個中國未經諮詢即安裝的水上設施：太陽能燈塔狀的浮標裝置散布黃海，據報用於導航或監控；養殖籠宣稱用於魚類繁殖，卻位於敏感海域，規模龐大疑似雙重用途；綜合管理平台則改裝自油井結構，長100米、寬80米，作為周邊水產樞紐，韓國前副國防部長即批評「離岸過遠，非純商業用途」。

報告稱，中國拒絕韓國多次移除要求，反而單方面宣布PMZ內「禁航區」。根據韓國統計，自2020年以來，共執行135次監測行動，但其中遭中國海警攔截27次，包括今年2月海洋調查船「大地號」（Onnuri）遭中國海警阻撓，雙方海警展開長達2小時的緊張對峙。凸顯北京透過民用設施逐步控制水域意圖。

戰術思維上，這些結構可視為「破壞黃海航道開放」的灰色策略：浮標與平台形成物理障礙，結合海警巡邏限制船隻進入，潛在轉為軍事據點，阻礙韓美聯軍行動或商船通行。黃海長期因漁業與領土爭議緊張，北韓少有表態，但韓國高度擔心中國「內海化」舉動。韓國外交部確認水上設施結構存在，目前研議採取「對等」措施；而中國則以輿論反制，稱為「合法水產活動」，批評是美、韓炒作「中國威脅論」。

