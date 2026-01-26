圖解》NB再爆新變數 第一季出貨恐失速

2026年開局，筆電市場迎來新挑戰！根據研調機構TrendForce指出，第一季全球筆電出貨量恐季減14.8％，這盆冷水潑得突然，讓原本雄心壯志的品牌廠措手不及。

「這波壓力並非來自單一零組件，而是多項關鍵零組件同步漲價，對供應鏈成本結構形成壓力。首當其衝，正是占筆電成本高達15％至30％的中央處理器（CPU）。」

CPU卡關、記憶體暴衝 筆電成本失控

TrendForce分析，由於英特爾（Intel）針對低階處理器調漲價格，加上供給缺口估計至3月以後才有望改善，明顯衝擊品牌廠的出貨節奏。

更驚人的是記憶體報價。由於品牌廠在2025年底積極出貨，導致庫存水位驟降，現在回頭補貨卻發現物價驚人，第一季筆電用的DRAM與SSD的合約價格，分別出現80％與70％以上漲幅。

這波漲勢遠超預期，TrendForce直言，當記憶體原廠供貨滿足率下降，品牌廠空有訂單卻開發不到貨源，生產排程只能被迫打亂。

除了雙核心零件喊漲，其他「配角」也蠢蠢欲動。其中，PCB（印刷電路板）受銅價飆漲與設計複雜化影響，成本走高已成「結構性趨勢」。

此外，為了應對Wi-Fi 7、USB 4等新規格轉型，加上筆電功耗上升帶動電源管理IC需求增加，以及鋰電池材料回溫，各項零組件成本堆疊起來，對毛利微薄的筆電品牌而言，無疑是沉重的負擔。

全年出貨轉保守 2026恐衰9.4％

儘管品牌大廠對第一季出貨仍抱持積極態度，但現實很骨感。TrendForce指出，考量品牌廠可能無法在預定時間點備齊所有物料，已將2026全年的筆電出貨，從原本預估年減5.4％大幅下修至年減9.4％。

這場供應鏈風暴，暫時看不到盡頭，雖然第二季有望因CPU到貨率好轉而溫和回升，但記憶體價格持續高掛、供給端瓶頸未解，已為2026年市場蒙上不確定性。

在終端消費者是否願意為漲價買單、品牌庫存如何消化之間，NB產業正走在一條充滿挑戰的鋼索上。