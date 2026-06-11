圖解AI代理狂潮下的7大模型變現力：從技術、流量、黏客度⋯6指標評析，誰是156億小時眼球商機最大贏家？

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電通集團2026年報告指出，全球超過半數消費者會在個人生活中使用AI聊天平台，更有32％受訪者認為AI比朋友與家人更理解自己。從「搶眼球」到「贏得心」：當AI代理人變成你與世界互動的唯一入口，下一個十年最大的商業權力版圖，正被重寫。

2025上半年，全球消費者在生成式AI相關App上花費了156億小時，且ChatGPT周活躍用戶突破9億人次，Google Gemini流量也在1年內暴增5倍，更不用說雨後春筍般冒出的競爭者。

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百家爭鳴的大語言模型市場，幾乎每幾個月就有新模型爆發，舊有競爭者的用戶黏著度也會鬆動。隨著戰局白熱化，誰最終能成為人們無論是工作、購物，還是日常決策都無法離開的那個工具，將決定下一個十年最大的科技權力版圖。

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責任編輯：謝宗穎

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