【圖輯】不只川普和柯林頓！美國會再釋出艾普斯坦私照：比爾蓋茲、伍迪艾倫等政商名流現身

美國國會民主黨人從已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的遺產資料中取得近10萬張照片，其中包括美國總統川普（Donald Trump）、前總統柯林頓（Bill Clinton）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、導演伍迪艾倫（Woody Allen），以及前白宮策略長兼總統顧問巴農（Steve Bannon）等人在社交場合的合照。

12日上午，眾議院監督委員會（House of Representatives Oversight Committee）民主黨人，公開了19張來自艾普斯坦電子郵件和電腦的私生活照。這些照片皆未標注日期。

民主黨人在聲明中表示：「最新這批資料包含超過9萬5000張照片，其中有許多和艾普斯坦同遊、聚會的富豪和權勢人物。」「照片中也有成千上萬名女性及艾普斯坦名下房產的影像。民主黨正在審閱全部照片，並會在接下來的幾天或幾週內逐步公開。我們的承諾是保護所有受害者的身份。」

川普與艾普斯坦在2000年代初之前交情匪淺，但之後兩人鬧翻。川普並未在艾普斯坦案件中被指控任何違法行為，也否認在兩人交情友好的期間知道艾普斯坦對未成年少女與女性進行性虐待。

加州民主黨籍眾議員、該委員會的資深議員賈西亞（Robert Garcia）說：「這些令人不安的照片引發更多疑問：艾普斯坦和世界上一些最有權勢的男人之間到底是什麼關係？美國人民有權知道真相。我們不會停止。司法部必須立即公開所有檔案。」

需要再次強調的是，艾普斯坦與許多知名人士有所往來。然而，僅僅在與這位「淫魔」金融家相關的文件中被提及，並不代表這些人士有任何不當行為或違法情事。



美國總統川普

照片中為前美國總統柯林頓（Bill Clinton）與艾普斯坦和麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）。美國國會民主黨人從艾普斯坦的遺產資料中取得近10萬張照片，並在2025年12月12日上午釋出其中19張照片。（來源：美國眾議院監督委員會）

照片中川普正在和一名女子互動，艾普斯坦站在他身旁。美國國會民主黨人從艾普斯坦的遺產資料中取得近10萬張照片，並在2025年12月12日上午釋出其中19張照片。（來源：美國眾議院監督委員會）

照片中為巴農（Steve Bannon）和艾普斯坦。美國國會民主黨人從艾普斯坦的遺產資料中取得近10萬張照片，並在2025年12月12日上午釋出其中19張照片。（來源：美國眾議院監督委員會）

美國國會民主黨人從艾普斯坦的遺產資料中取得近10萬張照片，並在2025年12月12日上午釋出其中19張照片。（來源：美國眾議院監督委員會）

在這次釋出的19張照片中，美國總統川普出現在其中3張，以及一張印有川普肖像的紅色包裝，上面寫著「川普保險套」的標語。值得注意的是，第二張照片是在1997年維多利亞的秘密（Victoria's Secret）於紐約舉行的派對上，川普正在與比利時模特塞恩哈夫（Ingrid Seynhaeve）說話，不過這張照片已經公開多年。

比爾蓋茲

比爾蓋茲（Bill Gates）的照片出現在牆上。美國國會民主黨人從艾普斯坦的遺產資料中取得近10萬張照片，並在2025年12月12日上午釋出其中19張照片。（來源：美國眾議院監督委員會）

照片中為比爾蓋茲（Bill Gates）和一名飛行員合照。美國國會民主黨人從艾普斯坦的遺產資料中取得近10萬張照片，並在2025年12月12日上午釋出其中19張照片。（來源：美國眾議院監督委員會）

照片中為川普（Donald Trump）與6名戴著夏威夷花圈的女子合照。美國國會民主黨人從艾普斯坦的遺產資料中取得近10萬張照片，並在2025年12月12日上午釋出其中19張照片。（來源：美國眾議院監督委員會）

美國商人兼慈善家比爾蓋茲也出現在這些照片中，但沒有任何一張是與艾普斯坦的合照。根據英國廣播公司（BBC），其中一張與前英國王子安德魯的合照被經過裁切，其原圖可以在圖庫平台蓋帝圖像（Getty Images）上找到。該照片攝於2018年4月18日在倫敦舉行的大英國協政府首腦會議期間，完整的照片還有英國國王查爾斯（ King Charles，當時是威爾斯親王Prince of Wales）在右側。

​在 2021 年接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時，比爾蓋茲曾表示與艾普斯坦共進過「幾次晚餐」，原本是希望後者的人脈可以幫助他為全球健康事業募款，但「花時間與他相處，並信任他，是一個巨大的錯誤」。比爾蓋茲沒有給出會面的時間範圍，但美國媒體稱他們曾在2011年至2014年有互動，而比爾蓋茲的代表此前一貫主張兩人之間沒有商業合作夥伴關係，也沒有私人交情。蓋茲也在2022年時告訴BBC，與艾普斯坦會面是一個「錯誤」。

伍迪艾倫

照片中為伍迪艾倫（Woody Allen）和巴農（Steve Bannon）在交談。美國國會民主黨人從艾普斯坦的遺產資料中取得近10萬張照片，並在2025年12月12日上午釋出其中19張照片。（來源：美國眾議院監督委員會）

照片中為伍迪艾倫（Woody Allen）和艾普斯坦。美國國會民主黨人從艾普斯坦的遺產資料中取得近10萬張照片，並在2025年12月12日上午釋出其中19張照片。（來源：美國眾議院監督委員會）

今年稍早，《紐約時報》公開了一封據稱是美國知名導演伍迪艾倫（Woody Allen）寫的信，信中他描述自己曾到艾普斯坦位於紐約的別墅參加晚宴。在金年9月接受《星期日泰晤士報》（Sunday Times）採訪時，伍迪艾倫表示他在2010年曾與艾普斯坦在一次晚餐上見面，當時艾普斯坦稱自己「因某種原因被錯誤關押」，且他「正在透過做慈善來彌補」。

史蒂夫・巴農

照片中為巴農（Steve Bannon）和艾普斯坦。美國國會民主黨人從艾普斯坦的遺產資料中取得近10萬張照片，並在2025年12月12日上午釋出其中19張照片。（來源：美國眾議院監督委員會）

美國右翼Podcast主持人、2016年總統選舉川普競選團隊總幹事、第一屆川普政府白宮策略長巴農（Steve Bannon），也多次出現在與艾普斯坦相關的文件中。今年11月，眾議院監督委員會釋出超過2萬頁來自艾普斯坦遺產的檔案，在這之中，包含了艾普斯坦與巴農在2018年交換的訊息。在訊息中，巴農提到抗議者耽誤他在牛津大學聯盟（Oxford Union）的演講，可能害他趕不上原定的班機；艾普斯坦回覆：「有一班海灣航空（Gulf Air）9點50分起飛，中途在巴林（Bahrain）停留。」巴農回：「你是個超棒的助理。」​

賴瑞・薩默斯

照片中，美國前財政部長薩默斯和伍迪・艾倫坐在飛機上，目前尚不清楚這架私人飛機屬於誰的。艾普斯坦遺產資料先前釋出的電子郵件顯示，薩默斯與艾普斯坦的通訊往來持續到後者在2019年因涉嫌性販賣未成年人而被捕的前幾天。

在這些電子郵件被公開後，薩默斯表示他將暫停公開事務，他在上個月給美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的聲明中說：「我對自己的行為深感羞愧，並認識到它們所造成的痛苦。」他當時表示：「我對自己繼續與艾普斯坦先生通訊的錯誤決定負全部責任。」

理查・布蘭森

照片中為維珍集團創辦人、 英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）。美國國會民主黨人從艾普斯坦的遺產資料中取得近10萬張照片，並在2025年12月12日上午釋出其中19張照片。（來源：美國眾議院監督委員會）

在這次釋出的照片中，有一張是艾普斯坦走在英國企業家布蘭森身後，而布蘭森手裡正拿著一本筆記本，上頭的字跡並不清楚，但似乎包含了一些數字，其中有部分被劃掉。

根據BBC，布蘭森的名字先前就曾出現在已公開的文件中，在一封沒有標註日期的電子郵件中，一名指控者蘭薩姆（Sarah Ransome）聲稱曾看過艾普斯坦涉及多位知名人物的性愛錄影帶，布蘭森也就出現在其中。《紐約客》曾在2019年報導，蘭薩姆承認她捏造該說法，但在2024年的一次採訪中，她又表示自己收回說詞是因為家人受到威脅。針對《紐約客》的報導，維珍集團（Virgin Group）的發言人當時回應：「我們可以確定蘭薩姆的指控是毫無根據且不實的。」

前總統柯林頓

美國前總統柯林頓的發言人尤瑞尼亞（Angel Urena）曾在2019年7月表示：「柯林頓總統對艾普斯坦在佛州認罪的可怕行為，或近期在紐約遭指控的罪行，一無所知。」尤瑞尼亞當時如此解釋：「2002年和2003年，柯林頓總統總共搭過艾普斯坦的私人飛機4次：一次去歐洲、一次去亞洲，另外兩次去非洲，行程中有與柯林頓基金會相關的活動，每段行程都有基金會工作人員、支持者，以及特勤局隨行。」

「他在2002年於哈林辦公室（ Harlem office）與艾普斯坦會面一次，同一時期也曾在工作人員和特勤人員陪同下短暫拜訪艾普斯坦的紐約公寓。他已超過10年沒跟艾普斯坦講過話，且從未去過小聖詹姆斯島（Little St James）、他在新墨西哥的牧場或佛州的住處。」

美國媒體曾引用飛行紀錄報導，柯林頓搭乘艾普斯坦飛機的次數多達26次。 ​

艾倫・ 德爾紹維茨 ​

照片中為艾普斯坦與律師德爾紹維茨（Alan Dershowitz）。美國國會民主黨人從艾普斯坦的遺產資料中取得近10萬張照片，並在2025年12月12日上午釋出其中19張照片。（來源：美國眾議院監督委員會）

12日釋出的照片中包含一張曾擔任艾普斯坦律師的德爾紹維茨，但這張照片已公開多年，根據​蓋帝圖像（Getty Images）的資料，這張照片拍攝於2004年，但確切的地點不詳。

指控艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪的受害女子朱弗里（Virginia Giuffre），先前曾指控德爾紹維茨對她進行性虐待，但德爾紹維茨否認了這些指控，而朱弗里後來也撤銷了訴訟，表示她對他的指控「可能犯了錯」。另一位據稱是艾普斯坦的受害者則聲稱她被迫與德爾紹維茨發生性關係，德爾紹維茨同樣否認了這項指控，並稱從未見過該女子。

根據CNBC，川普和他政府內的高階執法官員一直反對公開與艾普斯坦，以及其共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的相關調查資料，直到國會在11月以壓倒性票數通過法律，要求司法部公開這些檔案——這些檔案與此篇民主黨人釋出的照片不屬同一批，也尚未被公開。

艾普斯坦在2019年8月因兒童性交易被捕入獄後，在牢房內自殺身亡；當時正值川普第一任期。麥克斯威爾則因協助艾普斯坦剝削未成年少女，在2021年被判刑20年，目前仍在服刑。

