圖輯／今年唯一！海軍新濱營區開放22日登場
[NOWnews今日新聞] 本週六（22日）海軍高雄新濱營區將舉行「民國114年國防之性之旅」，開放民眾參觀。今年唯一一場的國軍營區開放，除靜態展出海軍現役武器裝備外，更有海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊、陸戰莒拳隊與左營高中熱舞社動態演出。
「民國114年國防之性之旅」靜態展演包括兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」、救難艦「大武軍艦」、AAV7兩棲突擊車、機動飛彈車、銳鳶無人機、陸用監偵無人機、M109特種作戰突擊艇、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈等裝備。動態表演方面，海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊、陸戰莒拳隊與左營高中熱舞社也都帶來精彩演出，炒熱現場氣氛。
