圖輯／冷氣團發威！玉山北峰今晨降雪 全台最低溫零下5.5度

12/26清晨06:28至06:38玉山北峰降雪，未完全覆蓋地面，無雪深。氣象署提供



大陸冷氣團發威，氣象署表示，玉山北峰今天（12/26）早上06:28至06:38降雪，未完全覆蓋地面，無雪深。氣象署資料顯示，今日全台最低溫為玉山風口測站零下5.5度，其次為玉山測站零下4.7度。

氣象署表示，若水氣和低溫到位，週五(12/26)中部、東部3000公尺以上，北部、東北部2000公尺以上高山有局部降雪或結冰機會，週六(12/27)中部以北、東北部、東部3000公尺以上高山仍有機會，同時山區路面會非常溼滑，甚至可能結冰。

氣象署指出，今日清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作，白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，氣象專家吳德榮表示，這波冷空氣已符合「大陸冷氣團」定義，且為入冬以來最強。今晨各地區平地最低氣溫約在10至13度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，今、明兩天「雪(零度)線」的高度，約在3000公尺左右，故合歡山、雪山、南湖等高山，若得水氣配合，仍有零星飄雪的機率；而今日2000公尺左右高山(太平山等)的氣溫，稍高於零度，故冰霰、霧淞等固態降水機率高，是否伴隨零星飄雪則可遇不可求。

