圖輯／冷血恐攻中的熱血溫暖 勇者、俠醫挺身見光輝人性

余家昶因阻止張文，不幸遇刺身亡，民眾自發到案發地點獻花、悼念義行。

上週五傍晚，台北捷運發生史無前例的恐攻殺人案，歹徒張文先在捷運台北車站連通道丟擲煙霧彈，並企圖點燃汽油彈，所幸57歲的銀行員余家昶奮勇攔阻，汽油彈才沒有引爆，減少大量傷亡，但他卻不幸遭張文刺死，勇者無懼的精神令人動容。

發動第一波恐攻後，張文又前往捷運中山站商圈犯案、隨機殺人，一對在台大醫院服務的「俠醫父女檔」顏瑞昇、顏均蓉毫不猶豫，立刻投入搶救、安撫傷者，人性的光輝在危難中特別耀眼！

從事金融業的余家昶家住桃園、在台北上班，每天都要在台北車站轉乘台鐵及捷運，沒想到上週五傍晚，意外遇到恐怖攻擊，讓他再也回不了家。

余家昶極富正義感，曾說若遇上鄭捷，他一定會挺身而出。（翻攝鏡新聞）

余家昶不顧自身安危，上前對抗張文，阻止死傷擴大。（翻攝Threads＠jmmiu_tw）

挺身而出 阻擋歹徒

57歲的余家昶發現歹徒張文在連通道丟煙霧彈，並準備點燃汽油彈，為了避免危害擴大，他不顧危險阻止張文，卻在過程中遭利刃刺傷，不幸身亡。為感念余家昶的義行，台北捷運公司規劃將在適當地點設紀念碑；內政部也表示，將依照家屬意願，協助將他入祀忠烈祠；而台北市長蔣萬安將頒發褒揚令，同時提供最高600萬元撫卹金，希望撫慰余家人。

余家昶的8旬老母得知兒子英勇犧牲，老淚縱橫，但表示會以兒子為榮；余家昶的友人則現身北車獻花、敬禮致意，也透露他平時極富正義感，11年前鄭捷案發生時，余家昶就曾經說過，如果他當時在現場，一定會挺身制止，沒想到11年後，他「兌現」諾言，讓親友十分不捨。

余家昶肉身阻止張文恐攻，也讓張文整箱的汽油彈因此毀損、無法傷人。（翻攝畫面）

余家昶受傷後倒地，其他民眾見狀立刻上前搶救。（翻攝Threads＠jmmiu_tw）

投入搶救 指揮調度

張文在捷運台北車站犯案之後，又到捷運中山站商圈隨機殺人，一名黃姓女子被利刃傷及左臂，所幸逃過一劫。事後，她透過管道向台北市政府表示，當時有一對男女醫師即時救治，讓她幸運撿回一命，希望市府可以協助尋找救命恩人。

張文在誠品南西店展開殺戮時，醫師顏瑞昇父女立即投入搶救傷患。（鏡新聞提供）

蕭姓機車騎士停等紅燈時，遭張文隨機砍殺，最後傷重不治。（翻攝木下黃太YouTube）

台北市長蔣萬安聞訊後，找到第一時間投入搶救的台大醫院急診部主治醫師顏瑞昇、顏均蓉父女，隨即趕赴台大醫院致謝、表揚，並安排黃女與2名醫師視訊，表達感謝。

顏瑞昇說，當時他與女兒約好到中山站商圈用餐，發現誠品南西店門口有大量傷患，於是立刻投入搶救、指揮調度，他表示，救人是醫師的天職，這種出現大量傷患的場面，是急診醫師擅長處理的狀況，所以沒有考慮危險，就和女兒從對街趕過去搶救傷患。事實上，受傷的黃姓女子也是無名英雄，她在現場等候救護車時，還告訴警消：「我可以再等一等，讓比較嚴重的人先送醫。」

人性的光明，與張文的黑暗，形成強烈對比。

恐怖攻擊過後，誠品南西店門口擺滿了民眾追悼的花束。

蕭姓機車騎士的胞姊在捷運中山站前留下悼念紙條，令人鼻酸。

台北市長蔣萬安特別安排台大醫院醫師顏瑞昇、顏均蓉父女，與被他們搶救的黃姓女子視訊通話。（台北市政府提供）

