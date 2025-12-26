圖輯／北市高強度演練！月台丟汽油彈攻擊畫面曝 蔣萬安：確保市民安全

記者詹宜庭／台北報導

台北市長蔣萬安視導危安演練，市府捷運站內模擬情況（圖／記者趙于瑩攝影）

台北市日前發生1219無差別攻擊事件，事發至今一周，台北市政府排定今（26日）下午1點在捷運市政府站、市府轉運站舉行高強度演練，模擬歹徒丟擲汽油彈、無差別攻擊的應變處置，同時也會發送細胞簡訊。

台北市日前發生隨機攻擊事件，為了提升全民防衛意識的重要性，蔣萬安下午在捷運市政府站B1大廳、市府轉運站購票櫃台及市府站2號出口外側人行道辦理強化危安聯合演練，強化應變團隊與支援單位分工效率，與處理重大暴力事件的應變處置能力。

廣告 廣告

情境設定包括，2名歹徒丟擲汽油彈，車站進行旅客疏散、接獲行控通知歹徒訊息，消防抵達現場進行搶救及蒐證。另一情境為，兩名歹徒於市府轉運站內進行無差別攻擊。警方保護民眾，制伏歹徒，啟動大量傷病患機制並成立現場指揮站。

蔣萬安會後講評表示，要針對今日高強度演練參與的各個機關同仁，包括消防局、警察局、捷運公司、衛生局等表達最高的肯定，在1219事件發生之後，在最短的時間安排演練。今天的高強度演練有非常重要目的，第一，當然是要確保所有市民的安全，透過今天的高強度演練，徹底全面檢視現行的防禦機制。第二，為因應接下來台北市各項大型活動，不只在市府廣場前，要確保在捷運各個站點、每一節車廂、每一個出入口都要是安全的防線。

蔣萬安指出，剛剛演練看到同仁們非常用心，每個環節都做得非常到位，接下來我們還有第二階段與第三階段演練，希望同仁們持續不斷地精進檢視，以料敵從寬的心態來面對各項可能的突發狀況，確保市民的安全。

台北市長蔣萬安視導高強度演練，捷運站內遭歹徒攻擊（圖／記者趙于瑩攝影）

台北市長蔣萬安視導高強度演練，捷運站內遭歹徒攻擊，警消到場護送傷患（圖／記者趙于瑩攝影）

台北市長蔣萬安視導高強度演練，捷運站內遭歹徒攻擊，警消到場護送傷患（圖／記者趙于瑩攝影）

北市府今公布細胞簡訊內容。（圖／翻攝畫面）

台北市長蔣萬安視導高強度演練，轉運站模擬歹徒攻擊，警方出動制服（圖／記者趙于瑩攝影）

台北市長蔣萬安視導高強度演練，轉運站模擬歹徒攻擊，警方出動制服（圖／記者趙于瑩攝影）

台北市長蔣萬安視導高強度演練，戶外檢傷（圖／記者趙于瑩攝影

更多三立新聞網報導

收到別恐慌！北捷市府站13時無差別攻擊演練 細胞簡訊發送內容、範圍曝

一堆人不知道！北捷戒備跨年 市府站今下午「高強度演練」別恐慌

北捷車廂爆奔逃民眾陷恐慌！蔣萬安將去上海 她怒：覺得離開1天沒差？

蔣萬安恐因雙城論壇受傷？吳子嘉：對選票擴張不是好事

