圖輯》北捷事件第5日多國語言湧現 民眾追思無辜亡者

許多民眾連日自發前往事故現場獻花悼念，表達對無辜死者的哀思與不捨。(記者陳逸寬攝)

〔記者陳逸寬／台北報導〕台北捷運19日傍晚發生震驚社會的連續攻擊事件，造成4死(含張文)11傷慘劇，警方持續釐清通緝犯張文犯案動機。事發後的第二個上班日(23日)，台北捷運系統全面加強巡檢與戒備，通勤人潮大致如常，但整體氛圍明顯沉重。

案發地點台北車站M7出口及誠品南西店兩處事故現場，連日來持續有民眾自發前往獻花悼念，表達對無辜死者的哀思與不捨。現場亦有熱心民眾放置便利貼，供來往民眾寫下祝福與追思文字，便利貼逐漸鋪滿牆面，其中不乏英文、日文、韓文等外語留言，顯示來自不同國籍的民眾跨越語言與國界，共同哀悼這起悲劇。

這起隨機攻擊事件引發社會高度不安，網路上也出現仿效恐嚇情形。警方日前已查獲多起模仿留言並依法偵辦，並針對台北車站、捷運站體及人潮密集區域加強巡邏與警戒，強調將持續嚴正執法，確保公共運輸與民眾通行安全。

民眾手持佛珠念經悼念亡者。(記者陳逸寬攝)

日本人也到場獻上花束，並留下追思話語。(記者陳逸寬攝)

誠品南西店外，祝福花束與追思小卡堆滿現場。(記者陳逸寬攝)

民眾獻上花束與追思小卡，表達對亡者的追悼。(記者陳逸寬攝)

白花與卡片堆滿現場，民眾連日自發前來，靜靜為無辜死者獻上哀思。(記者陳逸寬攝)

外國人也到場獻上花束，並留下追思話語。(記者陳逸寬攝)

警方在事故現場及周邊站崗戒備，維護公共安全。(記者陳逸寬攝)

許多民眾到台北車站M7出口獻花，悼念事故受害者。(記者陳逸寬攝)

民眾長跪在追思花束前，默默悼念亡者。(記者陳逸寬攝)

追思便利貼鋪滿牆面，民眾靜靜表達哀思。(記者陳逸寬攝)

現場有熱心民眾放置便利貼及衛生紙，供來往民眾寫下祝福與追思文字。(記者陳逸寬攝)

牆面便利貼不乏英文、日文、韓文等多國語言書寫，傳遞對逝者的追思與祝福。(記者陳逸寬攝)

小朋友製作手工卡片，表達對亡者的追思與悼念。(記者陳逸寬攝)

民眾在便利貼上寫下對余先生的追思與祝福。(記者陳逸寬攝)

民眾將追思便利貼貼滿牆面，表達對逝者的哀悼。(記者陳逸寬攝)

