圖輯／捍衛領空！F-16戰機6分鐘緊急起飛

▲空軍嘉義基地第四聯隊F-16V（F-16BM）戰機緊急起飛。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.27）

[NOWnews今日新聞] 兩岸關係緊張，共機與共艦頻繁擾台，國防部今（27）日舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，參訪嘉義空軍第四戰術戰鬥機聯隊，規劃F-16V（F-16V Blk20）戰機緊急起飛課目，飛行員和地勤人員在接獲命令後，於6分鐘內完成戰機整備並緊急起飛，確保台灣領空不被侵犯。

第四聯隊施順德中校表示，嘉義基地依負責台灣中南部領空與西南部防空識別區，當空軍作戰指揮部雷情顯示有共機或不明機接近台灣領空或逾越中線的情況，當空軍作戰指揮部下達命令，依任務需求擔任6分鐘或15分鐘緊急起飛任務。

嘉義基地為24小時全天候待命，分別設有日間與夜間警戒；警戒期間，飛行員必須全副武裝，穿戴抗G衣、求生背心等，並將頭盔放置於飛機上，以節省時間，確保能隨時保持高度警戒以達成任務。

▲115年國軍春節加強戰備媒體邀訪活動，空軍模擬警戒期間飛行員全副武裝穿戴抗G衣、求生背心及軀幹吊帶隨時待命，警鈴響起後，從警戒室以最快速度奔向F-16機庫出勤。（圖／記者呂炯昌攝）

▲接獲起飛命令後地勤人員奔向戰機，準備起飛作業。（圖／記者呂炯昌攝）

▲F-16V戰機滑出機庫準備進入滑行道。（圖／記者呂炯昌攝）

▲嘉義基地F-16戰機緊急起飛。（圖／記者呂炯昌攝）

