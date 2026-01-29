圖輯／春巡壓軸！攻擊無人機、重狙擊槍曝光

▲海軍陸戰隊新撥交國造「勁蜂1型」攻擊無人機。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.29）

[NOWnews今日新聞] 為使國人了解國軍春節期間加強戰備情形，國防部舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，今（29）日最後一天行程輪到海軍壓軸登場，由海軍陸戰隊擔綱操演近岸防禦作戰，並首度公開由中科院自製「勁蜂一型」攻擊型無人機實彈打擊海上目標，新撥交的T112重型狙擊槍也首度公開展出。

本次操演以桃子園海灘為場景，「海域及戰場覺知」為主軸，執行「近岸防域作戰協力濱海打擊」，針對敵兩棲進犯威脅，運用監偵型無人機強化海域與戰場覺知，並結合濱海打擊及攻擊型無人機實施近岸打擊，建構擊殺鏈，有效遂行聯合截擊任務，展現海軍多層次、多波次及陸戰隊宜海宜陸之戰力發揚與作戰韌性。

操演結束後，陸戰隊邀請媒體搭乘AAV7兩棲突擊車，奔馳與桃子園沙灘上，與陸戰隊員一同實地體驗AAV7兩棲突擊車的優異性能。

▲陸戰隊小型監偵型無人機。（圖／記者呂炯昌攝）

▲國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動，雄風飛彈發射車偽裝隱藏於工地中。（圖／記者呂炯昌攝）

▲115年春節加強戰備操演，雄二飛彈發射車偽裝於附近工地中。（圖／記者呂炯昌攝）

▲陸戰隊水下推進載具。（圖／記者呂炯昌攝）

▲M109特戰突擊艇。（圖／記者呂炯昌攝）

▲AAV7兩棲突擊車沙灘上奔馳。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.29）

▲T112重型狙擊槍。（圖／記者呂炯昌攝）

