圖輯／玉山北峰今早2度降雪！積雪2.5公分變銀白世界

玉山北峰清晨降雪。氣象署提供



玉山北峰今天（12/20）下雪了！氣象署觀測，今天清晨5時45分玉山北峰開始降雪，早上6時10分一度轉為雨夾雪，7時45分仍持續中，7時50分轉為降雨，9時05分再度降雪，累積積雪約2.5公分，景色變為一片銀白世界。

氣象署表示，今天南方雲系持續影響，水氣偏多，各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雖然雨勢不大，不過降雨機率仍高，外出建議攜帶雨具備用，而整體雨勢在下半天逐漸趨緩，隨著水氣減少，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北臺灣降雨機率再提高，請民眾多留意天氣的變化。

氣象署指出，今天及下週三至下週四中部以北、以及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，前往山區請注意安全，留意路面溼滑。

