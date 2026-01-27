圖輯》空軍第四聯隊春節戰備操演 F-16V六分鐘緊急起飛

空軍第四戰術戰鬥機聯隊進行緊急起飛演練。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 空軍第四戰術戰鬥機聯隊今（27）日下午在嘉義基地執行春節加強戰備操演，重點展示F-16V戰機緊急起飛（Scramble）科目，從警鈴響起到戰機升空僅需六分鐘，完成掛彈、整備與滑出跑道程序，展現空防部隊高度戰備態勢與快速反應能力。

演練於下午四時左右展開，空軍作戰指揮部下達命令後，警報立即響起。值日飛行員迅速從待命室衝向機庫，穿戴抗G衣、求生背心及軀幹吊帶；機務人員同步移除登機梯、啟動發動機、檢查緊急動力單元（EPU），並完成雷達導航設定與武器系統檢查。兩架F-16V戰機掛載AIM-120先進中程空對空飛彈、AIM-9響尾蛇飛彈及M61A1型20公厘機砲，領隊機更搭載「狙擊手莢艙」（Sniper ATP），具備遠距辨識與精準打擊功能。

在短短六分鐘內，空地勤人員展現無縫配合，戰機完成所有整備後滑出機堡、衝向跑道，模擬攔截來襲敵機。空軍強調，此科目模擬應對共機侵擾情境，F-16V作為台海空防第一線主力，春節期間官兵維持24小時待命，確保領空安全，讓國人安心過節。

第四聯隊肩負台灣西部空域防衛重任，近年因應敵情威脅持續強化戰訓。此次媒體邀訪旨在向民眾展現國軍春節不鬆懈、捍衛國家安全的決心與實戰能力。

空軍第四戰術戰鬥機聯隊進行緊急起飛演練。圖為兩位飛行員從待命室衝向停放戰機的機堡。 圖：張良一/攝

空軍第四戰術戰鬥機聯隊進行緊急起飛演練。圖為一位飛行員從待命室衝向F-16戰機，準備緊急起飛。 圖：張良一/攝

空軍第四戰術戰鬥機聯隊進行緊急起飛演練。圖為一位武掛人員將掛在AIM-120空對空飛彈和AIM-9M空對空攔截飛彈上的紅色安全飄帶卸除。 圖：張良一/攝

空軍第四戰術戰鬥機聯隊進行緊急起飛演練。圖為一位機工長引導戰機出機堡。 圖：張良一/攝

空軍第四戰術戰鬥機聯隊進行緊急起飛演練。圖為一位飛行員在起飛前舉手敬禮。 圖：張良一/攝