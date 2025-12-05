（圖輯）舒華回家！LESSERAFIM、IVE掀暴動 兩大女團小港機場前後走
〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄-台北報導〕韓國娛樂盛事Asia Artist Awards(AAA亞洲明星盛典)明天(6日)在高雄世運主場館登場，今天第一批抵達高雄小港機場的藝人為舒華、李濬榮、IVE以及LESSERAFIM，人氣超高，現場歡呼聲連連。
最先步入入境大廳的是女團i-dle的舒華，她今天身穿紅色背心，亮麗現身小港機場，現場尖叫聲不斷，明顯聽到男女粉絲大喊：「葉舒華！」舒華也簡單與現場粉絲揮手打招呼。舒華將擔任第二天《ACON 2025》的主持人，將搭檔李濬榮、Cravity的Allen、Kiiikiii的Sui一起主持。李濬榮則是在舒華之後現身，他戴著墨鏡、黑色帽子現身，頗為低調，一度有粉絲沒看清楚直言：「那是誰啊？」
接下來兩組韓國代表性女團登場，LESSERAFIM的許允真、洪恩採、SAKURA、KAZUHA皆未戴口罩，熱情與粉絲打招呼，看起來心情相當好。下面一組IVE已經來高雄數次，這次現身小港機場依舊人氣強強滾，領頭的是身穿大衣的是安俞真，十分有氣勢。不過除了大姊Gaeul之外，成員們都戴著口罩，只看得出Gaeul面對粉絲笑容滿面的模樣，一度讓粉絲分不出來誰是誰。
