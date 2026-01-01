圖輯》蔡依林魅惑大巨蛋 安可開腿薄紗美成這樣

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后「Jolin」蔡依林大巨蛋最新巡演順利落幕，她化身暗黑的「魔女莉莉絲」，她站在巨劍高呼：「我回來找你麻煩了，你開心嗎？」更站上「貪婪金豬」高喊「MONEY MONEY」，瘋狂撒錢嗨翻現場觀眾。

Jolin首登台北大巨蛋，最終場她驚喜換上Valentino的訂製戰袍，化身「黑暗歌德風女伶」，全身黑色長袍搭配雪紡白色半袖，妝容也改為煙燻暗黑系，看來性感又不失甜美。

【看原文連結】

更多自由時報報導

偶像劇男神是蔡依林演唱會幕後團隊！曝「台北大巨蛋待到凌晨走不了」秘辛

蔡依林大巨蛋燒9億開唱 許常德點成功關鍵「非錢的問題」

圖輯》蔡依林辣爆驚人曲線畢露 台灣跨年掀高潮

敲碗！蔡依林今晚大巨蛋最終場 親口證實加場有譜了

