圖輯/蔡依林7戰袍魅惑大巨蛋 性感馬甲與神秘裸膚色裝讓歌迷快噴鼻血了

蔡依林化身「大地精靈」邊唱邊跳。凌時差提供



蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會昨（12/30）晚在台北大巨蛋揭幕，除了舞台道具、燈光、音樂規格頂天，7套演唱會專屬戰袍更是充滿氣勢，徹底展現蔡依林的女王氣場，讓全場歌迷體驗一場沉浸式的演出。

為了呈現《PLEASURE》演唱會主題「愉悅宇宙」，整體造型以大地色系為主，褐色、裸膚色、沙色交織，造型師則是過去Ugly Beauty巡演時操刀的Heather Picchiottino。整體輪廓立體，以薄紗、立體裝飾拼接而成。

蔡依林化身慾望守護者打造出獨特沉浸式感官饗宴。凌時差提供

其中一套是以大量立體鏤空剪裁與流蘇，搭配層次羽毛般纖維層層堆疊，充滿野性之美，裙撐與肩線極具分量，展現力量與慾望並存的霸氣姿態。

蔡依林化身「大地精靈」邊唱邊跳。凌時差提供

蔡依林化身「大地精靈」邊唱邊跳。凌時差提供

蔡依林化身「大地精靈」邊唱邊跳。凌時差提供

蔡依林化身「大地精靈」邊唱邊跳。凌時差提供

還有一套是融合性感、戲劇性及黑暗浪漫的語言，配上裸膚色為底、黑色如秀髮般的線條設計，讓蔡依林全身彷彿被纏繞著，身材在燈光下若隱若現，傳達魅惑動人的情緒。

蔡依林化身為純潔與慾望交織的「金紗女伶」。凌時差提供

蔡依林化身為純潔與慾望交織的「金紗女伶」。凌時差提供

蔡依林化身為純潔與慾望交織的「金紗女伶」。凌時差提供

另外，綁帶馬甲造型也是全場焦點。多層次垂墜堆疊，緊身包覆呈現俐落線條，腳踩長靴、身穿透紗，將高冷態度、自信風采與情慾級數拉到最高點。

蔡依林踏上巨蟒邊唱邊跳〈美杜莎〉。凌時差提供

蔡依林踏上巨蟒邊唱邊跳〈美杜莎〉。凌時差提供

蔡依林派出「慶典公牛」盛大出巡。凌時差提供

